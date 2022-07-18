Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины

Хакеры RaHDit выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на засекреченный источник.

Хакеры поделились новыми данными сотрудников ГУР Минобороны Украины, а также связанных с ним людей, досье собрали на порядка 2,5 тыс. человек.

У них обширный «послужной список» — документы свидетельствуют о наркозависимости, разбоях, грабежах, незаконном обороте оружия и наркотиков, квартирных кражах, нанесении тяжких телесных повреждений и изнасилованиях.

Ранее хакерская группа RaHDit выложила в открытый доступ на сайте «НемеZида» данные сотрудников украинской разведки, о чем сообщал «Татар-информ».