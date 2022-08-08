Хайрутдинов: в 2024 году откроется Ледовый дворец для группы Этери Тутберидзе

В 2024 году откроется Ледовый дворец для фигурного катания тренировочной группы Этери Тутберидзе. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» Ильгиз Хайрутдинов.

«Основные работы мы планируем решить в 2023 году, а в первом квартале 2024-го намерены запустить детей, запустить объект в эксплуатацию», – цитирует Хайрутдинова «Первый канал».

Стоит отметить, что Ледовый дворец будет расположен в московском районе Ясенево. Дворец будет доступен для хоккейных соревнований, а также ледовых шоу и массового катания граждан.

Ранее фигуристка группы Тутберидзе Камила Валиева заявила, что любит Москву больше чем Сочи.