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Ру Тат
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Спорт
8 августа 2022  16:33

Хайрутдинов: в 2024 году откроется Ледовый дворец для группы Этери Тутберидзе

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В 2024 году откроется Ледовый дворец для фигурного катания тренировочной группы Этери Тутберидзе. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» Ильгиз Хайрутдинов

«Основные работы мы планируем решить в 2023 году, а в первом квартале 2024-го намерены запустить детей, запустить объект в эксплуатацию», – цитирует Хайрутдинова «Первый канал».

Стоит отметить, что Ледовый дворец будет расположен в московском районе Ясенево. Дворец будет доступен для хоккейных соревнований, а также ледовых шоу и массового катания граждан.

Ранее фигуристка группы Тутберидзе Камила Валиева заявила, что любит Москву больше чем Сочи.

#фигурное катание #этери тутберидзе
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