Камила Валиева заявила, что любит Москву больше, чем Сочи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева призналась, что ей больше нравится жить в Москве, чем в Сочи.

«Честно говоря, мне больше нравится в Москве. Здесь больше дел, больше событий происходит, тут больше движения. В Сочи хорошо отдыхать — ты такой расслабленный, каждый день куда-то ходишь. Наверное, я больше люблю Москву», - приводит слова Валиевой Sport24.

Также татарстанская фигуристка назвала свои любимые места в Москве.

«Лужники, парк Горького и Красная площадь. Когда я была маленькая, мне было лет шесть, мы с мамой пришли на Красную площадь, и я ей сказала: "А можно, мы сюда каждый день будем ходить?"

Что больше всего понравилось? Я до этого почти ничего не видела, а на Красной площади так красиво, мы гуляли по улочкам с магазинами, в ГУМ зашли. Мне тогда очень понравилось», — заявила Валиева.