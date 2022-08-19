Хайруллин подтвердил открытие IT-парка им. Башира Рамеева 30 августа
Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин разместил в своем телеграм-канале анонс открытия IT-парка им. Башира Рамеева.
«30 августа произойдет важное событие для всего IT-комьюнити Татарстана — открытие нового ИТ-парка, общая площадь которого составляет 49 700 кв.м», – написал министр.
В сообщении говорится, что в новом парке будет «еще больше возможностей для резидентов, еще больше площадок и направлений, совершенно новые идеи».
«Приоткрываем завесу тайны и рассказываем, что будет в Технопарке:
- Киберарена
- Криптополигон
- Новый большой Детский ИТ-парк
- Круглосуточный коворкинг на 108 рабочих мест
- Стильные переговорные комнаты с видом на озеро Кабан
- Стартап-Хаб
- Конференц-залы вместимостью 600 человек
- Фудзона».
Ранее сообщалось, что новый IT-парк, который появится вместо бывшей фабрики «Спартак» в центре Казани, между улицами Спартаковская и Салимжанова – один из самых грандиозных строительных проектов в этом году в Татарстане.
Парк будет состоять из двух блоков. Первый предполагает реновацию здания фабрики «Спартак», второй – строительство нового корпуса в 3-5 этажей.
Блоки будут соединены переходом, а между ними появится общественное пространство с элементами амфитеатра, где смогут прогуливаться казанцы и гости города.
Стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей.