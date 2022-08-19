Хайруллин подтвердил открытие IT-парка им. Башира Рамеева 30 августа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин разместил в своем телеграм-канале анонс открытия IT-парка им. Башира Рамеева.

«30 августа произойдет важное событие для всего IT-комьюнити Татарстана — открытие нового ИТ-парка, общая площадь которого составляет 49 700 кв.м», ­ – написал министр.

В сообщении говорится, что в новом парке будет «еще больше возможностей для резидентов, еще больше площадок и направлений, совершенно новые идеи».

«Приоткрываем завесу тайны и рассказываем, что будет в Технопарке:

Киберарена

Криптополигон

Новый большой Детский ИТ-парк

Круглосуточный коворкинг на 108 рабочих мест

Стильные переговорные комнаты с видом на озеро Кабан

Стартап-Хаб

Конференц-залы вместимостью 600 человек

Фудзона».

Фото: © эскиз внешнего вида IT-парка им. Башира Рамеева

Ранее сообщалось, что новый IT-парк, который появится вместо бывшей фабрики «Спартак» в центре Казани, между улицами Спартаковская и Салимжанова – один из самых грандиозных строительных проектов в этом году в Татарстане.

Парк будет состоять из двух блоков. Первый предполагает реновацию здания фабрики «Спартак», второй – строительство нового корпуса в 3-5 этажей.

Блоки будут соединены переходом, а между ними появится общественное пространство с элементами амфитеатра, где смогут прогуливаться казанцы и гости города.

Стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей.