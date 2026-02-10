ОГЭ по новым правилам в Татарстане: что меняется для выпускников 9 классов в 2026 году

В 2026 году девятиклассники Татарстана смогут сдать ОГЭ по упрощенным правилам – только русский и математику – и гарантированно поступить в колледж. Рассказываем, что меняется для выпускников, в какие колледжи и на какие специальности можно поступить, а также как школьникам отказаться от эксперимента.





Татарстан стал участником федерального эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех

Татарстан участвует в эксперименте из-за дефицита специалистов

Татарстан стал участником федерального эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. Он запущен из-за нехватки отдельных специалистов в регионах.

Пилотный проект стартовал в прошлом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В этом году новые правила итоговой аттестации смогут применять уже 12 регионов России, включая Татарстан.

В рамках эксперимента выпускники могут сдать только русский язык и математику. После этого они получают аттестат об основном общем образовании. С этим документом можно поступить в отобранные для участия в проекте учреждения среднего профессионального образования.

В проект вошли более 50 колледжей и техникумов

В Татарстане для участия в эксперименте выбрали 51 учреждение среднего профессионального образования. Таким образом, девятиклассники, сдавшие два экзамена, смогут поступить только в эти колледжи и техникумы. Обучение для них будет бесплатным.

В перечень вошли:

«Изучили список самых дефицитных профессий и специальностей на рынке труда, определенных постановлением Кабинета Министров, согласно реестру, который ведет Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Смотрели самые востребованные профессии на портале «Работа в России» с учетом позиции основных работодателей в республике», – пояснил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

Участники эксперимента освоят рабочие профессии

В отобранных колледжах и техникумах предусмотрены 40 профессий, которые смогут освоить выпускники с аттестатом за девятый класс по результатам двух экзаменов.

Это следующие рабочие профессии:

Для участников эксперимента на эти специальности будет действовать первоочередное право зачисления.

Определиться с экзаменами нужно до 1 марта

Заявление на участие в ОГЭ девятиклассники должны написать в своей школе до 1 марта. И до этого срока необходимо определиться, какой вариант сдачи ОГЭ выбрать – упрощенный или классический.

Предметы основного государственного экзамена делятся на обязательные и по выбору. Обязательные – русский язык и математику – должны сдать все девятиклассники, чтобы получить аттестат об общем образовании. Поэтому в заявлении эти предметы указывают все выпускники девятых классов, а не только участники эксперимента.

Девятиклассники, не участвующие в эксперименте, то есть выбравшие классический вариант сдачи ОГЭ, в заявлении должны указать еще два предмета по выбору. Выбор зависит от их личных предпочтений.

Отказаться от участия в эксперименте можно в период проведения государственной итоговой аттестации

Если выпускник девятого класса сдал четыре экзамена, то он сможет продолжить обучение и в десятом классе, и на любой специальности в любом колледже и техникуме.

С аттестатом, полученным на основании двух экзаменов, нельзя будет поступить в десятый класс и продолжить обучение в школе.

Однако школьник может отказаться от участия в эксперименте. В этом случае ему придется сдать еще два экзамена из числа предметов по выбору.

«Изменить свое решение можно за две недели до начала экзаменов. Кроме того, есть дополнительные дни для досдачи экзаменов. Если и в это время не успеют, то могут досдать в сентябре», – рассказал на встрече с журналистами министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В этом случае нужно будет написать заявление об изменении количества предметов.

Основной период ОГЭ начнется 2 июня с экзамена по математике

Расписание основного государственного экзамена на 2026 году уже утверждено. Проведение ОГЭ разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (с 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября).

Расписание основного периода:

2 июня – математика; 6 июня – информатика и иностранные языки; 9 июня – русский язык; 5, 16 и 19 июня – все предметы, за исключением русского языка и математики.

29 июня – резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля – для экзамена по русскому языку, 3 и 6 июля – для всех учебных предметов, кроме русского языка и математики.

Для допуска к ОГЭ нужно сдать собеседование по русскому языку

Для допуска к ОГЭ все девятиклассники должны получить зачет за итоговое собеседование по русскому языку. Чтобы получить зачет, необходимо набрать минимум 10 баллов из 20.

Итоговое собеседование состоит из четырех заданий: чтение текста вслух; пересказ прочитанного текста; монолог по одной из выбранных тем; диалог с экзаменатором.

В этом году оно проводится 11 февраля (основной срок), 11 марта и 20 апреля (дополнительный срок).

Итоговое собеседование как допуск к государственной итоговой аттестации действует бессрочно.

Кроме того, чтобы получить аттестат, недостаточно сдать два или четыре предмета ОГЭ. Необходимо по всем предметам школьной программы иметь оценки как минимум «удовлетворительно».

Всем участникам эксперимента гарантировано поступление в колледж

Аттестаты об основном общем образовании у девятиклассников, сдавших два и четыре экзамена, отличаться не будут.

Но для участников эксперимента при поступлении в колледжи и техникумы не предусмотрен «конкурс» аттестатов и баллов ОГЭ. Все они гарантированно поступят на выбранные в рамках эксперимента специальности.

При этом в приемной комиссии учреждений среднего профессионального образования будут учитывать географический принцип. То есть в первую очередь будут зачислять тех выпускников, которые проживают в муниципалитете, где расположен колледж или техникум.

Выпускник из какого-либо района Татарстана, участвующий в эксперименте, сможет поступить в образовательную организацию, например, Казани только при наличии в ней свободных мест.

Результаты ОГЭ всех выпускников вносятся в информационную систему

Если выпускник сдал четыре экзамена, то он вправе подать документы на специальность и в колледж из перечня, определенного для эксперимента. Но сначала места будут предоставлены тем, кто участвует в эксперименте.

Результаты ОГЭ всех выпускников вносятся в государственную информационную систему. Поэтому уже на этапе подачи документов на поступление приемная комиссия колледжа будет знать, сколько экзаменов и какие сдал выпускник.

Поэтому абитуриенту на основании сдачи двух экзаменов откажут в поступлении, если он подаст документы на специальности, не входящие в эксперимент.

Отказаться от участия в эксперименте можно во время обучения в колледже

Отказаться от участия в эксперименте можно будет даже после поступления в колледж. Но для этого все же придется завершить обучение на первом курсе. И только через год, когда начнется очередной период ОГЭ, досдать два экзамена. Это позволит в том числе вернуться в школу и продолжить обучение в десятом классе.

«Если есть сомнения, то лучше сдавать четыре экзамена. Тогда спектр принятия решений будет шире и можно маневрировать. Если же школьник участвует в эксперименте, то он должен быть уверен в том, что хочет учиться в определенном колледже на определенной специальности. И изменить решение он не сможет до следующего года», – подчеркнул Музипов.

Выпускники колледжей и техникумов, поступившие в них в рамках эксперимента, смогут продолжить обучение в вузе, но только по профилю полученной профессии. Если они захотят сменить профиль, то им нужно будет сдать ЕГЭ.

«Завалившие» ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно получить профессию

Девятиклассники, по различным причинам не сдавшие ОГЭ и не получившие аттестат, также смогут бесплатно освоить рабочую профессию.

Пройти профессиональное обучение такие школьники могут по следующим специальностям:

В Татарстане определили 23 учреждения среднего профессионального образования, которые примут девятиклассников без аттестата:

Девятиклассникам нужно будет обратиться в одно из этих учреждений со справкой по итогам обучения в девяти классах, ее они получат вместо аттестата. В колледже нужно будет только написать заявление на обучение.

При этом в период профессиональной подготовки такие учащиеся продолжат осваивать школьную программу основного общего образования. И уже через год смогут сдать ОГЭ, чтобы получить аттестат.