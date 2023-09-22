Хадиуллин: Важна подготовка ИТ-специалистов в условиях развития цифровой экономики

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Глава Министерства образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на закрытии Kazan Digital Week 2023 обозначил ряд актуальных тем, которые неоднократно поднимались в дни форума.

«Среди актуальных тем, которые неоднократно обсуждались в эти дни, можно выделить развитие цифровых технологий в высшем образовании, подготовка ИТ-специалистов в условиях развития цифровой экономики, а также особенности реализации федерального проекта по обучению языкам программирования», — сказал спикер.

По словам министра, знаковым мероприятием стала стратегическая сессия Министерства цифрового развития России, посвященная цифровой трансформации образования. Также прошли два мастер-класса «Цифровые инструменты преподавателя» и мастер-класс по дошкольному образованию.

Кроме того, при поддержке мобильного электронного образования в Татарстане проведена серия хакатонов для школьников 8-11-х классов, которые обучались на курсах программирования в рамках федерального проекта «В год будущего». На выставке, проходившей в дни форума, свои перспективные решения и разработки в сфере образования представили 8 экспонентов.

В дни форума также состоялся 55-й отраслевой чемпионат цифровых технологий Digital Skills 2023 по 30 ИТ-компетенциям, которые были определены исходя из важности и спроса со стороны отрасли.

«Отдельно хотим выразить благодарность коллегам из Министерства просвещения и министерства науки и высшего образования Российской Федерации за личное участие в форуме и экспертную поддержку. В заключение еще раз хочу поблагодарить организаторов за высокий уровень проведения всех мероприятий. Убежден в том, что форум и в дальнейшем будет выступать площадкой для обмена опытом и создавать условия для внедрения перспективных проектов в сфере образования», — заключил он.