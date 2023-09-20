Помилование WhatsApp и цифровая Россия-2030: что обсудили на Kazan Digital Week

Опыт внедрения IT-решений, новые технологии и другие прорывные диджитал-темы обсудили на пленарном заседании Kazan Digital Week

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цифровая трансформация должна войти в жизнь каждого человека и каждой семьи»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам назвал казанский форум одной из самых эффективных площадок для обмена опытом и достижениями научных и деловых кругов. «Все вместе вы предлагаете идеи по повышению технологического уровня отечественной экономики», – сказал он.

Мишустин привел в пример слова Президента России Владимира Путина, который неоднократно заявлял, что цифровая трансформация должна охватывать каждую отрасль, предприятие, социальную сферу, государственное или муниципальное управление, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

Михаил Мишустин поблагодарил предпринимателей, которые инвестируют собственные средства в отечественные IT-решения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Правительства отметил, что для выполнения этой задачи нужно внедрять собственные IT-решения. «Для этого у нас есть все необходимое. Хороший опыт, научный потенциал, талантливые кадры, соответствующие ресурсы. Нужно только активнее их использовать», — обозначил задачи Мишустин.

В свою очередь Правительство принимает меры для создания комфортных условий для бизнеса в этой сфере – действуют налоговые преференции для IT-отрасли, адресные пакеты помощи, льготные программы кредитования, специальные гранты.

Он обозначил несколько цифр: за прошлый год спрос на российские технологии увеличился более чем в 10 раз, а объем реализации собственных решений и услуг прибавил четверть и превысил 2 трлн рублей. Сегодня в России работают свыше 820 тыс. программистов – на 15% больше, чем годом ранее.

Глава Правительства поблагодарил предпринимателей, которые инвестируют собственные средства в отечественные IT-решения. «Вы таким образом формируете задел для дальнейшего роста этой значимой сферы», — сказал Михаил Мишустин.

Дмитрий Щугорев: «Мы все прекрасно знаем, что нам нужно для достижения технологического суверенитета. Это собственные цифровые технологии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам нужны собственные цифровые технологии, ради чего мы тут, собственно, каждый год собираемся»

Модератор пленарного заседания, журналист и ведущий телеканала «Россия-24» Дмитрий Щугорев обратил внимание, что в приветственной речи Мишустина ни разу не прозвучали «стандартные фразы» о санкционном давлении и ограничениях.

«Вы, наверное, все ожидали таких стандартных фраз, вот, мол, на нас оказывается давление, мы живем в условиях санкционных ограничений — то, что постоянно слышим от наших партнеров. Мы все прекрасно знаем, что нам нужно для достижения технологического суверенитета. Это собственные цифровые технологии, ради чего мы тут, собственно, каждый год собираемся», — заявил ведущий и передал слово министру цифрового развития России Максуту Шадаеву.

Глава Минцифры поделился, что в этом году он несет почетную миссию, возглавив оргкомитет форума. А также уточнил, что пробудет в столице все три дня и открыт к общению. «Я должен справиться с этой ролью и мероприятие должно пройти успешно», — сказал он.

По словам Максута Шадаева, в России к 2024 году были введены беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли, которые позволили открыть новые окна возможностей для компаний Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шадаев отметил, что сегодня страна и форум переживают «уникальный момент» — в следующем году завершается национальный проект «Цифровая экономика», а с 2025-го стартует новая пятилетняя программа «Экономика данных».

Именно на Kazan Digital Week представители всех регионов России обсудят, как должны выглядеть цифровые образование, здравоохранение, культура, спорт и кибербезопасность к 2030 году. «На полях форума мы должны определиться, куда мы идем, сформулировать целевое видение, чтобы заложить его в нашу программу», — отметил министр.

По словам главы Минцифры, в России к 2024 году были введены беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли, которые позволили открыть новые окна возможностей для компаний. Шадаев заверил, что фокус внимания Правительства России будет направлен на поддержку цифровизации крупных промышленных компаний. Особенно это касается тех, кто принимает активное участие в импортозамещении.

Позже в кулуарах форума он сделал наверное, самое важное заявление дня – вопрос блокировки видеохостинга YouTube и мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) не стоит. Не грозит жителям России и ответственность за использование VPN-сервисов, успокоил и журналистов и россиян в целом.

Рустам Минниханов отметил, что Kazan Digital Week стал одной из визитных карточек республики и ежегодно вызывает большой интерес профессионального сообщества Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В мире идет жесткая конкуренция в сфере цифровых технологий»

Инициатор создания форума, Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Kazan Digital Week стал одной из визитных карточек республики и ежегодно вызывает большой интерес профессионального сообщества.

Руководитель республики заметил, что в мире идет жесткая конкуренция в сфере цифровых технологий, а санкции — один из ее инструментов. Он напомнил, что Президент страны Владимир Путин поставил задачу достичь технологической независимости — это вопрос национальной безопасности. Раис РТ рассказал, как в Татарстане используются все ресурсы и заделы для достижения этой цели.

В Татарстане развитая IT-инфраструктура. В прошлом году в Казани открыли третью площадку IT-парка, что позволило увеличить площади парка более чем в 2 раза. Сейчас все они практически полностью заняты резидентами, работает 614 компаний, в том числе лидеры в IT-разработка[: технологический хаб Сбербанка и «ВКонтакте».

IT-инфраструктура создается не только в крупных городах республики. В восьми районах работают муниципальные площадки. Они должны поддерживать талантливую молодежь. «Такие площадки должны быть запущены в каждом муниципалитете», — обозначил задачу Минниханов.

Центр притяжения айтишников – Иннополис. В особой экономической зоне работают 342 компании, их инвестиции составили 112 млрд рублей, создано 8 тысяч рабочих мест. Они в том числе работают и на импортозамещение.

В Татарстане развиваются высокотехнологичные производства. В ближайшее время компания ICL планирует запустить завод по производству материнских плат и компонентов. КАМАЗ продолжает работу по созданию беспилотных автомобилей.

«Впервые в нашей стране беспилотные КАМАЗы доставляют грузы из Санкт-Петербурга в Москву. Эта система уже работает и развивается дальше», — заметил Минниханов.

Упомянул он и компанию «Татнефть», которая активно использует IT-решения в нефтедобыче и переработке.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вузам Татарстана нужно удвоить количество выпускаемых IT-специалистов

Раис РТ напомнил, что 2024 год в республике объявили Годом научно-технологического развития. И в этом году акцент мероприятий Kazan Digital Week сделан на научную составляющую и внедрение цифровых технологий. Он вновь заметил – разработки не должны оставаться лишь «на бумаге», их нужно внедрять в производства.

«Ежегодно проводится оценка цифровой зрелости промпредприятий. При этом есть компании, которые недостаточно внедряют цифровые технологии», — констатировал Минниханов.

Также руководитель республики призвал вузы Татарстана обучать больше IT-специалистов. «За последний год выпуск IT-специалистов увеличился до 4,5 тыс. человек. Этого недостаточно, наша потребность — 10 тыс. специалистов в год», — констатировал Раис РТ.

В рамках Года цифровизации в прошлом году все 319 государственных и муниципальных услуг в Татарстане были переведены в электронный вид. «Наша задача — максимально упростить получение услуг для населения. Для этого необходимо развивать и внедрять проактивное оказание услуг по каждой жизненной ситуации», — отметил спикер.

Ведущий форума Дмитрий Щугорев отметил, что Татарстан является флагманом цифрового развития на региональном и федеральном уровне. Например, соотечественники, уехавшие за границу, вынуждены мириться с той цифровой реальностью, которая там есть. И это сравнение идет не в пользу той части света, где находятся наши IT-специалисты. «Сравните, делайте выводы и копируйте», — заявил модератор.

Василий Шпак отметил, что построить полный стек электроники на территории одной страны — это очень долго и сложно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если образно рассуждать про информацию как про кровь, то она не может течь в чужих венах»

«Если кровью экономики XX века была нефть, углеводороды, то кровью экономики XXI века является информация. Именно она определяет те конкурентные преимущества, которые имеют государства, — поделился размышлениями замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. — Если образно рассуждать про информацию как про кровь, то она не может течь в чужих венах, потому что, если течет в чужих венах, она не твоя, а чужая. Это образное сравнение говорит о необходимости развития своей аппаратной базы. Не будет никакого технологического суверенитета, а значит, суверенитета политического, если нет своей электроники. И мы это ощутили с вами в полной мере за последний год».

Спикер отметил, что построить полный стек электроники на территории одной страны — это очень долго и сложно. «Такого нет ни у одного государства в мире — ни у США, ни у Китая. Здесь нужна кооперация», — заявил представитель Минпромторга РФ.

Именно такой путь выбрала Россия, налаживая и укрепляя сотрудничество по этому направлению с дружественными странами, добавил Шпак.

Он назвал символичным, что разговор об этом происходит в Татарстане, который является лидером по цифровизации в стране и самой гостеприимной республикой в мире. «Такого умения дружить, как в Татарстане, вы ряд ли найдете где-то в мире. Еще одно подтверждение тому — прошедший исламский форум, который собрал огромное количество гостей», — сказал он.

Дмитрий Баканов обратился к Раису РТ Рустаму Минниханову с предложением стать первым регионом, полностью перешедшим на электронный документооборот на транспорте Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане могут запустить пилот по электронному документообороту на транспорте

«Если информация — это кровь, то кровеносные сосуды — это транспортная система», — продолжил ряд образных аналогий ведущий пленарного заседания Дмитрий Щугорев и передал слово замминистру транспорта РФ Дмитрию Баканову.

Представитель Минтранса обратился к Раису РТ Рустаму Минниханову с предложением стать первым регионом, полностью перешедшим на электронный документооборот на транспорте.

Систему запустили 1 год назад. Сейчас в ней можно оформить 6 типов транспортных документов, включая наиболее массовые — электронную транспортную накладную и электронный путевой лист. По его словам, уже сейчас самые крупные компании начали переход.

Он добавил, что региональные пассажирские транспортные компании заинтересовались возможностями использования электронного путевого листа. Например, в Мордовии, Башкортостане и Перми, Московской и Ульяновской областях приступили к его применению.

«Рустам Нургалиевич, предлагаю Республике Татарстан стать первым субъектом, который полностью перейдет на электронный документооборот на транспорте. Важный проект — электронный транспортный документооборот на базе государственной информационной системы электронных перевозочных документов», — сообщил Баканов.

Kazan Digital Week-2023 проходит с 20 по 22 сентября. Главная повестка форума — презентация и реализация IT-продуктов, представленных на российском рынке. Мероприятие проходит в соответствии с целями национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.