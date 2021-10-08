Хадиуллин: Работа по внесению в федеральный список учебников на родных языках продолжится

Татарстан продолжит работу по внесению в федеральный список учебников, издающихся в республике для школ с татарским языком обучения. Об этом глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» после ежегодного послания Президента Татарстана Рустама Минниханова Госсвету РТ.

Президент республики в своем послании поставил задачу перед Министерством образования и науки РТ продолжить конструктивную работу с федеральным центром по введению в использование новых учебников по родным языкам и внесению переводных учебников в федеральный список.

«Это нам нужно, потому что у нас испокон веков были свои национальные школы. Татарские школы были и во времена СССР, и огромное количество выпускников этих школ, получив образование с первого по десятый класс на родном языке, поступали в вузы, достигали высоких результатов в науке. Татарские школы воспитали будущих ученых мирового уровня! Если мы сегодня все это забудем, поддерживая единую систему образования, и нашу позицию не поймут, это будет большой ошибкой», — сказал Ильсур Хадиуллин.

«Мы понимаем необходимость внесения учебников в федеральный список, но то, как мы это понимаем и в какой степени это понимают другие, не совсем совпадает», — отметил министр.