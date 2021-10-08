Октябрьские тезисы Минниханова: качество жизни и цифровизация

Повышение качества жизни татарстанцев стало главной темой Послания Президента РТ Рустама Минниханова парламенту республики. Для этого важно развивать общественные пространства, укреплять социальную сферу и экономику, заботиться об экологии, создавать новые цифровые сервисы. Главное из Послания Президента – в обзоре ИА «Татар-информ».

Свое послание Президент Татарстана начал с определения главных целей и задач, стоящих перед органами власти

Фото: president.tatarstan.ru

Развитие общественных пространств и благоустройство дворов

Свое послание Президент Татарстана начал с определения главных целей и задач, стоящих перед органами власти. «По-прежнему нашей главной целью является повышение качества жизни. Это создание комфортных условий для жизни и работы, рост реальных доходов граждан, обеспеченность жильем, доступность здравоохранения и образования, благоприятная экологическая ситуация», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что повышение качества жизни татарстанцев – это не пустой лозунг, а реальная стратегия развития Татарстана.

«Все, что мы делаем, делается в интересах наших граждан. Усилия каждого уровня и ветви власти, бизнеса и общественности должны быть подчинены этой центральной задаче», – подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов обратил внимание что на повышение качества жизни направлены республиканские программы и национальные проекты. Только в текущем году они позволят построить 1,2 тыс. новых и отремонтировать 3,5 тыс. социально значимых объектов. Общий объем финансирования превышает 61 млрд рублей.

«Более двух тысяч дворов мы уже благоустроили. В ближайшие 5 лет мы должны привести в порядок все дворы многоквартирных домов республики» Фото: president.tatarstan.ru

«Мы обязательно продолжим реализацию таких значимых программ, как строительство и ремонт многоквартирных домов, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики, дорожно-транспортной инфраструктуры и многие другие», – сообщил в Послании Рустам Минниханов.

Президент РТ напомнил, что опыт Татарстана по развитию городской среды не имеет аналогов в России. Новые благоустроенные парки и набережные, скверы и бульвары становятся местом притяжения для людей всех возрастов.

«В наших планах – продолжить реализацию Программы “Наш двор”, которая является одной из самых востребованных со стороны населения. Более двух тысяч дворов мы уже благоустроили. В ближайшие 5 лет мы должны привести в порядок все дворы многоквартирных домов республики», – подчеркнул Президент Татарстана.

Обратная связь с населением и школьный Wi-Fi

По словам Рустама Минниханова, электронные системы для обратной связи с населением делают работу органов власти более прозрачной и повышают доверие со стороны населения.

«Следует и дальше развивать сервисы и услуги, реализующие механизмы обратной связи, в том числе “Народный контроль”, “Инцидент-менеджмент”, предоставляя гражданам возможность выражать свое мнение и участвовать в решении широкого круга вопросов. Такие платформы являются эффективным инструментом повышения прозрачности деятельности госорганов и снижения коррупционных рисков», – сказал Минниханов.

По словам руководителя республики, больше всего татарстанцев волнуют вопросы, связанные с качеством услуг ЖКХ, работой общественного транспорта, качеством дорожного покрытия, очисткой дорог и тротуаров от снега, работой ливневок в крупных городах. Кроме этого, жителей республики волнуют инфраструктурная обеспеченность развивающихся городских и пригородных поселков, несвоевременный и некачественный вывоз мусора, жалобы на медицинское обслуживание.

«Все школы республики у нас уже подключены к интернету. Следующим этапом станет обеспечение учреждений точками доступа Wi-Fi» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Задача органов власти – оперативно реагировать на замечания, принимая исчерпывающие меры по их решению», – подчеркнул Президент РТ.

Следующей темой Послания стало развитие инфраструктуры школ для получения качественного образования. Рустам Минниханов отметил, что, по оценке Рособрнадзора, лишь 90 школ республики показывают высокие результаты обучения. Задача, чтобы и остальные учебные заведения подтягивались к этой планке.

«С целью повышения доступности современного учебного контента и технологий все школы республики у нас уже подключены к интернету. Следующим этапом станет обеспечение учреждений точками доступа Wi-Fi», – пообещал Президент РТ.

Спикер также подчеркнул, что наряду с этим важно повышать цифровую грамотность школьников, чтобы они могли безопасно осваивать киберпространство, не поддаваться на уловки мошенников, кибербуллингу, а также понимали, что такое конфиденциальность данных.

«Необходимо также повышать компетенции педагогов и родителей в этой области, обучать их навыкам распознавания и реагирования на угрозы для детей в Интернете», – добавил Рустам Минниханов.

«Трагические события в Казани и Перми с болью в сердце отозвались у каждого родителя»

В Послании парламенту Президент Татарстан не смог обойти темы безопасности школ и защиты населения от коронавирусной инфекции.

«Приоритетным вопросом является обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. Трагические события в Казани и Перми с болью в сердце отозвались у каждого родителя. Нами уже принято решение о выделении дополнительных средств на обеспечение физической охраны зданий школ. Необходимо проработать вопрос с профильными федеральными органами по внедрению Стандартов антитеррористической защищенности объектов», – сказал Рустам Минниханов.

Президент РТ также отметил, что случаи негативного поведения детей и подростков требуют укрепления работы психологических служб. «В целом необходимо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей и школьников, более активно заниматься профилактикой подростковой преступности. Это совместная работа семьи, учебных заведений и правоохранительных органов», – подчеркнул руководитель республики.

«Вирус остается прямой угрозой. В этих условиях ключевую роль играет коллективный иммунитет, который формирует вакцинация» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Рустам Минниханов также рассказал, что Казань вошла в список девяти крупных городов, где начнется реализация федерального проекта «Санитарный щит»: будут открыты ПЦР-центры и усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через границу – Казань и Бегишево. «Нужно в кратчайшие сроки произвести все работы и создать надежную преграду опасным инфекциям и вирусам», – поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного Послания Госсовету РТ.

Отдельное внимание он обратил на необходимость вакцинации взрослого населения. «К сожалению, пандемия не закончилась. Вирус остается прямой угрозой. В этих условиях ключевую роль играет коллективный иммунитет, который формирует вакцинация. Это единственный способ борьбы с пандемией», – отметил Президент РТ.

В качестве примера он привел образцовые показатели других стран, где подавляющее большинство населения уже привились: в Германии прививку поставили 65%, во Франции – 65%, в ОАЭ – 81%, в Испания – 77%, Китае – 74%, Сингапуре – 82%, Катаре – 87%, Мальте – 95%.

В Татарстане самыми ответственными в плане вакцинации оказались Актанышский, Новошешминский и Ютазинский районы, где привито более 60% взрослого населения. Самые низкие показатели вакцинации наблюдаются в Буинском, Пестречинском и Кукморском районах.

«Прошу Правительство, Управление Роспотребнадзора, глав, руководителей предприятий в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Мы имеем все виды вакцины и полностью ею обеспечены. Развернуто необходимое количество прививочных пунктов. Формирование коллективного иммунитета зависит от нас с вами, уважаемые татарстанцы», – обратился к населению руководитель республики.

Также он добавил, что в этом году Правительством страны выделено 2 млрд рублей на борьбу с распространением опасных инфекций.

Президент РТ похвалил татарстанских спортсменов, которые показали высокие результаты на Олимпиаде в Токио Фото: president.tatarstan.ru

Популяризация спорта и раскрытие талантов

Отдельное внимание в Послании парламенту Рустам Минниханов уделил проведению спортивных мероприятий поскольку они способствуют популяризации здорового образа жизни.

«В будущем году Татарстан примет 50 крупных соревнований, среди которых 15 международных. Задача – провести их на самом высоком уровне. Также следует продолжить заявочную кампанию по проведению в республике крупнейших спортивных мероприятий, в том числе Олимпийских игр», – сказал Минниханов.

Президент РТ похвалил татарстанских спортсменов, которые показали высокие результаты на Олимпиаде в Токио. Напомним, золото в фехтовании завоевала Марта Мартьянова, Александр Красных получил серебро в плавании, медали такого же достоинства в волейболе завоевали Максим Михайлов, Артем Вольвич и Валентин Голубев.

«Сегодня в зале наш пловец Александр Красных. Александр, в вашем лице хочу сказать спасибо всем спортсменам за труд и высокие результаты! Ваши успехи – это лучшая мотивация для юных спортсменов», – отметил руководитель республики.

Минниханов отметил успешные молодежные проекты – это движение «Сәләт», «Созвездие-Йолдызлык», «Наше время – Безнең заман», Лига студентов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Рассуждая о работе с молодежью, Президент РТ отметил, что каждый должен иметь возможность проявить себя и реализовать свой потенциал. Спикер отметил успешные молодежные проекты – это движение «Сәләт», «Созвездие-Йолдызлык», «Наше время – Безнең заман», Лига студентов. Эти общественные объединения и их инициативы получат дальнейшую поддержку.

Также в Татарстане продолжится укрепление инфраструктуры: наряду с созданием условий в районах республики в будущем году будет открыта площадка «Сәләт» в Крыму, продолжится реконструкция детских подростковых клубов, молодежных центров, а также креативных пространств. В качестве успешного примера Президент Татарстана привел в пример создание центра уличной культуры – экстрим-парка «Урам», который по набору площадок и качеству инфраструктуры является уникальным комплексом по мировым меркам.

Кроме того, серьезным ресурсом приобщения молодого поколения к культурному наследию призван стать проект «Пушкинская карта», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. В Татарстане «Пушкинскую карту» получат более 300 тыс. молодых человек; каждый участник сможет посетить на выбор порядка 80 учреждений культуры республики.

«В части дальнейшего совершенствования инфраструктуры отрасли культуры сегодня стоит задача по строительству нового современного татарского театра с последующей передачей существующего здания молодежи, по реставрации уникального памятника архитектуры Дома Ушковой, который, я уверен, станет новым популярным общественным пространством. В целом в деятельности учреждений культуры необходимо шире использовать потенциал творческих союзов», – отметил Президент Татарстана.

Благополучная экология и чистая информационная среда

Во время ежегодного Послания Президент Татарстана также поднял насущную для жителей республики тему экологии. В частности, он заявил о необходимости исключить факты нанесения вреда атмосферному воздуху и водным объектам.

«В последнее время от граждан поступают нарекания, жалобы на качество воздуха рядом с полигоном отходов “Восточный” в городе Казани, а также в Пестречинском и Лаишевском районах – в связи с выбросами отходов птицефабрик. Безусловно, такие ситуации недопустимы. Нами уже начата работа по ликвидации свалки вблизи поселка Самосырово», – сказал глава республики.

Рустам Минниханов обратился к руководителям всех предприятий о необходимости внедрения передовых технологий переработки отходов, чтобы исключить возможно наносимый вред природе и людям.

«Прошу правоохранительные и надзорные органы взять данный вопрос на контроль», – обратился он к соответствующим ведомствам.

«В последнее время от граждан поступают нарекания, жалобы на качество воздуха рядом с полигоном отходов “Восточный” в городе Казани» Фото: © ИА «Татар-информ»

Президент Татарстана добавил, что в республике проводится большая работа в рамках нацпроекта «Экология» и республиканских программ. «Сегодня стоят серьезные задачи по дальнейшему строительству очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», а также ликвидации иловых полей», – отметил он.

Особенно Минниханов выделил жителей республики, неравнодушных к вопросам экологии. Их он назвал героями в деле охраны окружающей среды. Так, благодаря усилиям семьи Рафиковых из Азнакаевского района с 2009 года высажено уже более 200 га лесных насаждений вокруг деревни Ирекле. Петр Игнатьев из Альметьевского района своими руками создает парк отдыха в родной деревне, проводит работы по озеленению территории, берегоукреплению и запуску рыб в реку.

Президент обозначил и ряд задач. В связи с планируемым введением международного углеродного налога в 2026 году Минниханов поручил Правительству совместно с вузами, Академией наук и предприятиями разработать комплекс мер по снижению углеродного следа, а также по развитию циркулярной экономики, предполагающей увеличение вторичной переработки ресурсов.

От благополучной экологии Президент РТ перешел к благополучной информационной среде, поручив агентству «Татмедиа» разоблачать недостоверные и фейковые новости.

«Важнейший институт гражданского общества – средства массовой информации. Пристального внимания требуют вопросы информационного противодействия радикальным и деструктивным процессам, разоблачения недостоверных и фейковых новостей. В этой связи отмечу роль журналистов, чьи профессионализм и гражданская позиция должны оказывать определяющее влияние на редакционную политику. Агентству «Татмедиа» совместно с Союзом журналистов республики следует проявлять больше активности и инициативы в данных вопросах», – заявил Президент РТ.

Руководитель республики также отметил, что важнейшим ресурсом общественного развития является доверие граждан, их вовлеченность и сопричастность к реализации программ и проектов развития республики.

«Возрастает влияние общественных объединений, институтов гражданского общества на процесс принятия и реализации решений в сфере государственного управления. Действенным инструментом обратной связи стала деятельность Общественной палаты республики. На данном этапе необходимо эффективнее использовать потенциал общественных советов министерств, ведомств и муниципальных образований, шире тиражировать успешный опыт работы», – сказал Минниханов.

Отдельно Президент Татарстана отметил роль волонтеров и некоммерческих организаций. Третий год подряд Татарстан получает звание Региона добрых дел, подтверждая статус ресурсного центра по развитию добровольчества. В текущем году к движению «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!» присоединились 66 тыс. человек.

Под конец выступления Президент Татарстана остановился на вопросах цифровой трансформации, которая происходит в Татарстане. Он напомнил, что в республике создаются IT-центры и образовательные заведения мирового уровня, развиваются электронные сервисы. По мнению Рустама Минниханова, все эти инструменты позволят сделать жизнь татарстанцев комфортнее.

«Цифровизация не самоцель. Это в первую очередь инструмент, который дает возможность повысить качество жизни наших граждан» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Цифровизация не самоцель. Это в первую очередь инструмент, который дает возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние и повышение доходов, а также конкурентоспособность бизнеса. Для дальнейшего перехода в “цифру” нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности», – сказал Минниханов.

Президент РТ поручил продолжить работу по созданию условий для доступа к коммуникациям, инфраструктуре, услугам и данным.

Рустам Минниханов обратил внимание, что цифровизация – это серьезный вызов для системы образования и подготовки кадров, поскольку она заставляет меняться, учиться новому и вести за собой других.

«Придавая большое значение роли ИТ-технологий в повышении качества жизни, следующий год объявляется в республике Годом цифровизации!» – объявил Президент Татарстана.

Кому и какие поручения дал Минниханов

В своем Послании парламенту Рустам Минниханов сделал ряд важных поручений, о которых следует упомянуть отдельно. Первый месседж связан с основной темой Послания – усилия каждого уровня и ветви власти, бизнеса и общественности должны быть подчинены главной задаче – повышению качества жизни.

Обязанностью муниципалитетов Минниханов назвал содержание общественных пространств, которые были благоустроены в последнее время. Он напомнил, что были замечания по этому поводу к Набережным Челнам, Бугульминскому, Лаишевскому, Кукморскому, Менделеевскому и Рыбно-Слободскому районам. Однако Президент отметил, что и сами жители должны бережно относиться к благоустроенным местам отдыха.

Обязанностью муниципалитетов Минниханов назвал содержание общественных пространств, которые были благоустроены в последнее время Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Министерству образования РТ поручено взять под контроль вопрос обеспечения школ педагогическими кадрами и закрепления в них молодых специалистов.

По его словам, вопросы вакцинации должны быть на ежедневном контроле не только Правительства РТ, Управления Роспотребнадзора, но и глав районов и руководителей предприятий. В связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой Министерству здравоохранения РТ нужно расширить программы углубленной диспансеризации, профилактических осмотров и реабилитации в санаторных учреждениях.

В части защиты экологии Президент РТ обратился к руководителям предприятий, которые должны внедрять передовые технологии переработки отходов, чтобы исключить вред атмосферному воздуху и водным объектам. Наряду с просьбой к главам компаний этот вопрос Рустам Минниханов попросил взять на контроль правоохранительные и надзорные органы.

Кроме того, в целом в республике нужно разработать комплекс мер по снижению углеродного следа, развитию циркулярной экономики, которая предполагает увеличение вторичной переработки ресурсов. Предложения в будущую программу должны представить в Правительство РТ совместно с вузами, Академией наук и предприятиями.

В экономическом блоке прозвучал посыл новой для республики компании «СИБУР», которая приобрела на днях «ТАИФ», а вместе с ним «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» и ТГК-16. Он отметил, что инвестиционные проекты компаний должны быть выполнены. И такое обязательство «СИБУРа» закреплено в соглашении между компанией и Правительством Татарстана.

В экономическом блоке прозвучал посыл новой для республики компании «СИБУР», которая приобрела на днях «ТАИФ» Фото: president.tatarstan.ru

Казанский авиационный завод имени Горбунова должен завершить глубокую модернизацию завода и обеспечить исполнение гособоронзаказа. А перед Казанским вертолетным заводом поставлена задача обеспечить полную загрузку предприятия и выйти на серийное производство вертолетов «Ансат» и Ми-38. Еще одно предприятие из сферы ОПК – Зеленодольский завод имени Горького наряду с военной техникой должен наращивать объемы гражданской продукции.

При этом в целом компании ОПК недостаточно диверсифицируют свое производство – уровень выпуска гражданской продукции должен приблизиться на них к 30% в 2025 году. Пока такой уровень достигнут только на пяти предприятиях республики из 27. Минниханов уверен, что при снижении объемов гособоронзаказа нужно не только сохранить производственный и кадровый потенциал, но и эффективно использовать его для выпуска гражданской продукции.

«Каждый инвестиционный проект в республике должен быть на особом контроле»

В своем выступлении Президент Татарстана собщил, что индекс готовности предприятий к цифровой трансформации всего 2,7 балла из 5. По его словам, лишь каждое четвертое предприятие внедряет технологические инновации. «Это сигнал для всех нас, чтобы ускорить работу в данных направлениях», – сказал Минниханов.

Наряду с повышением эффективности в фокусе предприятий должны быть вопросы увеличения экспорта и импортозамещения, промышленной безопасности и кадрового обеспечения. По каждой из задач Правительству совместно с предприятиями поручено подготовить предложения. «Это ключевые составляющие конкурентоспособности нашей экономики», – добавил Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что каждый инвестиционный проект в республике должен быть на особом контроле. В целом он полагает, что нужно усилить работу по привлечению новых резидентов в промышленные парки и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) республики. Эта задача поставлена перед Агентством инвестиционного развития Татарстана и главами муниципалитетов.

Нужно усилить работу по привлечению новых резидентов в промышленные парки и ТОСЭР. Эта задача поставлена перед Агентством инвестиционного развития Татарстана и главами муниципалитетов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он заявил, что правоохранительные органы должны работать на опережение в борьбе с финансовыми пирамидами, в которых в этом году много татарстанцев потеряли свои накопления. «Нашим правоохранительным органам следует работать на опережение, занимать более жесткую позицию в вопросах проведения профилактических мероприятий и прекращения деятельности финансовых пирамид на начальном этапе их деятельности», – отметил Президент.

Также он поручил Правительству совместно с федеральными структурами и агентством «Татмедиа» реализовать меры по повышению уровня знаний граждан, их информированности о методах и способах защиты от мошенников.

Минниханов напомнил, что в районах в этом году из-за засухи вводился режим чрезвычайной ситуации. По температуре и осадкам ситуация была близка к 2010 году. Но аграрии смогли собрать 2,4 млн тонн зерна – почти в 3,5 раза больше, чем в 2010 году. Ситуация этого года показывает, что крайне важно продолжить работу по внесению удобрений и влагосбережению. Особое внимание следует уделять сельскохозяйственной науке. «Мы ждем новые засухоустойчивые сорта и инновационные агротехнологические мероприятия. Кроме того, нужно активнее внедрять инструменты агрострахования. В текущем году застраховано всего 10% посевов. Министерству сельского хозяйства необходимо держать этот вопрос на особом контроле», – отметил руководитель Татарстана.

Он также обратил внимание на ценовой всплеск в этом году на сезонные овощи. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо не только увеличить объемы посадки овощей, но и сформировать инфраструктуру по переработке и хранению продукции и взаимодействовать с населением по выкупу излишек сельхозпродукции. И заниматься этим нужно в течение всего года. «Татпотребсоюзу» совместно с Минсельхозом РТ и главами районов поручено организовать эту работу.

Президент республики обратил внимание не ценовой всплеск в этом году на сезонные овощи Фото: © ИА «Татар-информ»

Президент Татарстана отметил, что в республике за 10 лет предстоит построить более 30 млн кв. метров жилья. Он поставил задачу максимально воспользоваться новыми инструментами, предложенными Правительством России в инфраструктурном меню. В целом он считает, что нужна четкая координация вопросов жилищного строительства и программ развития территории. Кроме того, следует продолжить работу с федеральным центром по строительству крупных вылетных магистралей из Казани, развитию Большого Казанского кольца, проекту «Большой Зеленодольск» и развитию Лаишевского узла.

«В целом сегодня благодаря поддержке Президента и Правительства РФ республика участвует в формировании транспортного каркаса страны. Это строительство дорог М12 „Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург“ с мостовым переходом рядом с Казанью через реку Волгу. М7 – это серьезнейший проект с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов. Сколько мы этот вопрос ставили! Сегодня эта тема практически в программе. Программа автомагистрали „Шали – Бавлы“ – она тоже, мы видим, что найдет поддержку. Это проекты, которые позволят в целом изменить нашу республику, сделать ее более компактной, более эффективной», – подчеркнул Минниханов.

Кто попал в зону критики?

В Послании Президента РТ работа отдельных глав районов по ряду направлений подвергалась критике, а некоторых и не по одному разу. Так, Буинский, Пестречинский и Кукморский районы были названы в числе аутсайдеров по вакцинации.

В Татарстане созданы 11 тыс. объектов для занятий физкультурой и спортом, но не все они эффективно используются. В ряде районов обеспеченность ими даже превышает потребность, а доля тех, кто занимается физкультурой и спортом, ниже среднего уровня по республике. Сюда попали Верхнеуслонский, Ютазинский, Актанышский, Новошешминский, Тюлячинский, Тетюшский, Черемшанский, Камско-Устьинский и Бавлинский районы.

В части животноводства Президент указал на проблемы в Камско-Устьинском, Заинском, Аксубаевском, Тюлячинском и Спасском районах, где сокращается поголовье Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Минниханов отметил, что в Татарстане активно развивается инфраструктура поддержки бизнеса. Хорошие результаты демонстрируют особые экономические зоны и промпарки «Зеленодольск» и «Камские Поляны». Однако, несмотря на выделенные государством средства, в ряде районов муниципальные площадки работают неэффективно: в Новошешминском, Буинском, Актанышском и Мамадышском районах. Президент напомнил, что в текущем году приняты новые меры по господдержке промышленных площадок. «Задача – максимально ими воспользоваться для увеличения заполняемости и повышения эффективности их работы и создания новых рабочих мест на селе», – сказал он.

В части животноводства Президент указал на проблемы в Камско-Устьинском, Заинском, Аксубаевском, Тюлячинском и Спасском районах, где сокращается поголовье. А в некоторых районах – Дрожжановском, Верхнеуслонском, Бавлинском, Спасском – нет ни одного инвестиционного проекта по строительству ферм и, соответственно, дальнейших перспектив развития животноводства. Все районы, допустившие снижение поголовья, совместно с Минсельхозом должны будут разработать дорожные карты по его восстановлению.

«Спасибо всему коллективу медицинских работников за труд!»

И все же большая часть в Послании была отведена благодарностям. Рустам Минниханов выразил ее руководству страны, Президенту России Владимиру Путину за неизменную помощь и поддержку инициатив Татарстана.

Минниханов отметил успехи российской сборной на прошедшем в Австрии чемпионате Европы по профессиональному мастерству. Золотой вклад в общую победу внесли представители Татарстана.

На оглашение Послания были приглашены школьники – победители и призеры всероссийских олимпиад, выпускники-стобалльники. Президент сказал, что республика ими гордится, и пожелал молодым людям дальнейших успехов.

Особо Минниханов поблагодарил сотрудников системы здравоохранения, которым приходится работать в условиях новой реальности – распространения коронавируса Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Особо Минниханов поблагодарил сотрудников системы здравоохранения, которым приходится работать в условиях новой реальности – распространения коронавируса. Президент попросил подняться заведующего отделением, врача-реаниматолога Республиканской клинической инфекционной больницы Булата Фаткуллина, медицинскую сестру Казанской городской клинической больницы №7 Алсу Цветкову, фельдшера подстанции скорой медицинской помощи Радика Фаттахова. «Дорогие друзья, в вашем лице хочу сказать огромное спасибо всему коллективу медицинских работников за труд!» – сказал Президент Татарстана.

Медицинские работники, главы Актанышского, Новошешминского и Ютазинского районов были отмечены за высокие показатели вакцинации – в муниципалитетах привито более 60% взрослого населения.

Президент поблагодарил татарстанских спортсменов, показавших высокие результаты на Олимпиаде в Токио: золото в фехтовании завоевала Марта Мартьянова; серебро – Александр Красных в плавании, Максим Михайлов, Артем Вольвич и Валентин Голубев в волейболе.

Минниханов отметил фермеров, которые вносят весомый вклад в развитие сельского хозяйства республики, а также представителей трудовых династий, в том числе многодетную семью потомственных педагогов Поповых из Зеленодольска, семьи Хазимуратовых и Шишковых, несколько поколений которых работают на крупнейших промышленных предприятиях республики. «Восхищение и уважение вызывают достижения татарстанских семей, получивших признание на всероссийском уровне. Среди них – балтасинская семья Мухарлямовых, которая воспитывает 15 детей и награждена орденом “Родительская слава”», – сказал он.

Президент сказал, что в республике много граждан, неравнодушных к вопросам экологии. Так, благодаря усилиям семьи Рафиковых из Азнакаевского района с 2009 года высажено более 200 га лесных насаждений вокруг своей деревни Ирекле. Петр Игнатьев из Альметьевского района своими руками создает парк отдыха в родной деревне, проводит работы по озеленению территории, берегоукреплению и запуску рыб в реку.