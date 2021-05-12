Хадиуллин: План действий, прописанный в паспорте безопасности 175-й школы, был выполнен

План действий, обозначенный в паспорте безопасности казанской школы № 175, был выполнен. Об этом заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Действия охраны, директора школы, администрации, педагогического коллектива Минпросвещения России, Минобрнауки Татарстана, правоохранительные органы оценивают положительно. Тот план действий, который прописан в паспорте безопасности, в целом, был выполнен. Школа имеет паспорт безопасности, который утвержден в начале учебного года. В нем прописаны действия администрации, педколлектива, детей, план эвакуации. В целом вся система сработала», – сказал спикер.

Здание школы №175 было оснащено системами речевого оповещения при эвакуации во время ЧС, а также кнопкой экстренного вызова полиции. Помимо этого, в образовательном учреждении были установлены системы видеонаблюдения и контроля управления доступом, отметил глава Минобрнауки РТ.

«В 2016 году школа получила металлодетекторы, а в 2019 году были предоставлены еще два металлодетектора. Они находились в рабочем состоянии. Школа оснащена системой доступа и контроля, поэтому все двери были заблокированы. Дневная охрана успела нажать тревожную кнопку, сработали все структуры», — подчеркнул Хадиуллин.

Вчера 19-летний житель Казани устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.