Хадиуллин об обновлении «Электронного образования РТ»: «За 3-4 дня будет наведен порядок»

Лейла Фазлеева: «Все новое требует разъяснения»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работа старой версии системы устраивала не более 50% опрошенных

На онлайн-собраниях родители могут задать волнующие их вопросы и получить ответы. В этом году большинство из них касались перехода на обновленную систему «Электронного образования РТ».

«Безусловно, Раис РТ Рустам Минниханов не мог пройти мимо тех вопросов, которые возникли в связи с цифровой трансформацией системы образования республики, взаимодействием учителей, родителей и учеников в модернизированной системе “Электронное образование”. Все новое требует разъяснения. Мы и лично встречались с родителями, многие сказали, что их все устраивает, но кто-то говорит о том, что есть вопросы», – заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Старая версия «Электронного образования РТ» была запущена еще в 2009 году, и уже технически устарела, поэтому систему модернизировали и внедрили новые функции. Они помогут облегчить образовательный процесс, добавил начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики Центра цифровой трансформации РТ Булат Габдрахманов.

По его словам, регулярно проводились опросы, которые показали, что довольны работой старой версии не более 50% респондентов. После этих слов эксперт перешел к преимуществам обновленной платформы и пояснил, как получить доступ в систему. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал об этом в материале «Вход в новый портал электронного образования: как пройти квест родителям и школьникам».

Булат Габдрахманов: «На сегодня уже более 100 тыс. родителей самостоятельно обеспечили для себя доступ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Минцифры попросили остерегаться мошенников

На данный момент есть два варианта получения доступа в обновленное «Электронное образование». Первый – через Госуслуги России, где зарегистрирован родитель или ребенок. «Это один из основных вариантов и наиболее безопасный путь. На сегодня уже более 100 тыс. родителей самостоятельно обеспечили для себя доступ», – отметил Габдрахманов.

Второй вариант предполагает, что с 22 января логин и пароль ребенка можно будет получить через классных руководителей в школе.

По техническим вопросам, связанным с работой в системе, можно обратиться через форму обратной связи на сайте ms-edu.tatar.ru по кнопке «Написать нам». Кроме того, можно позвонить на горячую линию: (843) 525-70-99.

При этом представитель Минцифры попросил остерегаться мошенников, которые могут воспользоваться ситуацией с нововведением, чтобы получить персональные данные.

«Если вы сами обращались в техподдержку, то есть номер обращения. Если звонят с вопросом о персональных данных, но не могут назвать номер обращения или какие-то другие данные, то это не сотрудники техподдержки или горячей линии», – предупредил он.

Ильсур Хадиуллин: «Переход на обновленную систему не является подготовкой к переходу на дистанционное обучение. Ни в коем случае» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Никакого перехода на дистанционное образование не будет»

Некоторые родители опасаются, что внедрение обновленной платформы направлено на постепенный переход к дистанционному обучению, рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Переход на обновленную систему не является подготовкой к переходу на дистанционное обучение. Ни в коем случае. Наша страна переходила на дистанционное образование лишь в связи с пандемией коронавируса. Татарстан был в этом режиме только 1,5 месяца. Никакого перехода на дистанционное образование не будет. Это однозначная позиция руководства республики. Учителя никто не может заменить, никакая платформа», – подчеркнул он.

Родителей также волновал вопрос, как ознакомиться с оценками ребенка, если они отказываются получить доступ в систему. Глава Минобрнауки ответил, что таким родителям нужно обратиться к классному руководителю для совместного решения вопроса.

«Если родитель заинтересован в получении ежедневной информации о том, как учится его ребенок, как посещают школу, чем занимается, тогда нужно получить доступ к электронному журналу. Мы живем в Российской Федерации. Законы России надо выполнять. Думаю, что непонимание пройдет», – отметил он.

Доступ для всех пользователей региональных государственных информационных систем осуществляется с использованием ЕСИА Фото: © «Татар-информ»

«Мы ушли от бумажных дневников. Зачем нам к ним возвращаться?»

Еще до внедрения модернизированной платформы в Минобрнауки поступали обращения с просьбой вернуться к бумажным журналу и дневнику, сообщил Хадиуллин. Однако по федеральному закону дублирование журнала успеваемости в электронном и бумажном виде не допускается.

«Мы ушли от бумажных дневников. Зачем нам к ним возвращаться? Зачем заполнять бумажные дневники и журналы? Мы все делаем в соответствии с законом», – заявил министр образования и науки.

Интересует родителей также вопрос, почему теперь войти в «Электронное образование РТ» можно только через портал Госуслуг РФ. «Доступ для всех пользователей региональных государственных информационных систем осуществляется с использованием ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации, – прим. Т-и). Она обеспечивает идентификацию и аутентификацию пользователей, а также максимальную безопасность данных», – пояснил Хадиуллин.

Он заверил, что система настолько защищена, что с ее внедрения в 2009 году утечек персональных данных не было. Более того, если родители захотят получить логин и пароль ребенка в школе с 22 января, то эта информация будет передана по защищенным каналам.

«Мы отвечаем за неразглашение персональных данных. За два дня уже более 100 тыс. родителей зарегистрировались. Думаю, никто не будет ждать 22 января», – заметил глава Минобрнауки.

«Не надо поддаваться провокациям. Зависала программа в первый день, но она же не будет зависать постоянно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Технические сложности с работой в системе – временное явление»

Оценки школьников, полученные до 1 января этого года, сохраняются в старой версии (edu.tatar.ru). Доступ пользователей также сохранен. А оценки этого года и домашние задания доступны в обновленной версии и мобильных приложениях «Я – школьник», «Дневник. Моя школа», сказал Хадиуллин в ответ еще на один вопрос.

Кроме того, министр пояснил решение перейти на новую версию платформы в середине учебного года. «У нас весь год идет подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, проходят олимпиады, конкурсы. До конца мая сдаем экзамены, затем открываются пришкольные лагеря. Говорят, что учителя три месяца отдыхают, у них нет такого отдыха. Мы не хотели привлекать их в августе к заполнению контрольно-тематического планирования, внесению списков детей в системе», – подчеркнул он.

Глава Минобрнауки добавил, что технические сложности с работой в системе – временное явление. «Думаю, что за три – четыре дня все будет приведено в порядок. Это переходный период. И не надо поддаваться провокациям. Зависала программа в первый день, но она же не будет зависать постоянно. Есть родители, которые звонят и говорят спасибо за такую систему, потому что там много опций», – отметил он.

«Ребенок настолько устает! И при этом просим перейти на пятидневку с огромной нагрузкой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Через определенное время родители могут предложить перейти на четырехдневное обучение»

Поступило много вопросов, связанных с переходом на пятидневную форму обучения. Хадиуллин напомнил, что здесь школа сама принимает решение. Однако он заметил, что при «пятидневке» нагрузка на детей увеличится из-за переноса уроков с субботы на другие дни недели.

«С таким же успехом через определенное время некоторые родители могут предложить перейти на четырехдневное обучение… У нас есть горький опыт нескольких регионов России, где преступность выросла», – сказал министр.

Он попросил родителей, которые просят «пятидневку», «подумать о здоровье детей». «У детей по шесть – восемь уроков, они ходят в кружки и секции, приходят домой, начинают делать домашнее задание. Ребенок настолько устает! И при этом просим перейти на пятидневку с огромной нагрузкой», – заключил глава Минобрнауки.