Хадиуллин предложил вернуть в школы уроки политинформации

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» сравнил нынешние попытки вернуть идеологию в школы с советской практикой политинформации.

«В Советском Союзе были уроки политинформации, где нас знакомили с устройством страны, мира. Эти моменты подзабыты, и сейчас мы их должны вернуть», — заметил министр в ходе обсуждения «Разговоров о важном».

При этом чиновник убежден, что учителя понимают, о чем следует рассказывать на таких занятиях, «никакой проблемы нет». «В начале были моменты, когда ученики опаздывали и заходили во время гимна, а так нельзя. Сейчас такого уже нет, методика выстроена», — уточнил он.

Отдельно глава Минобрнауки РТ остановился на работе классного руководителя, назвав его «главным воспитателем для класса». «Родители доверяют ему своих детей. Если классный руководитель говорит одно, а учитель другое, то результата не будет», — добавил Хадиуллин.