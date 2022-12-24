Глава Минобрнауки РТ: «Любовь к стране начинается с малой родины»

При организации патриотического воспитания в школах большое значение должна иметь региональная составляющая. На это обратил внимание министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«За 30 лет работы в системе образования произошли изменения и реформы, мы потеряли идеологию. Понятно, что мы не возродим ее сразу. К примеру, мы только внедрили „Разговоры о важном“», — признал министр.

По мнению Хаудиуллина, на этих занятиях затрагиваются «очень серьезные темы», предусмотрены циклы для каждой параллели и для каждого уровня. «Есть возможность включить туда и региональный компонент», — заметил он.

«Были вопросы о том, сколько флагов мы должны поднимать. В республике поднимают два флага. Любовь к стране начинается с малой родины. <…> если человек не уважает то место, где он родился и жил, то что мы можем ждать от этого гражданина?» — подчеркнул Хадиуллин.