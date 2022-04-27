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Ру Тат
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Транспорт
27 апреля 2022  12:23

Хабиров: Запуск скоростного рейса «Уфа – Казань» запланирован на следующий год

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Запуск нового пассажирского ночного скоростного поезда по маршруту Уфа — Казань планируется в следующем году. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передает ufacitynews.ru.

Хабиров уточнил, что работа над проектом продолжается. Старт проекта анонсировал 31 января начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Он отмечал, что на экспресс-рейсе время в пути от Уфы до Казани составит 15 часов, а в дальнейшем снизится до 12 часов. Предполагается, что поезд будет выходить из Уфы вечером, а утром прибывать в Казань.

Ранее время в пути составляло порядка 21 часа, сообщение было закрыто из-за невостребованности маршрута.

Как сообщал «Татар-информ», в феврале текущего года на аппаратном совещании Хабиров, говоря о новом проекте, отмечал: «Это будет очень интересный поезд с национальным орнаментом, башкирским и татарским, будет очень интересно». 
 

#поезд #уфа #Казань #Радий Хабиров
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