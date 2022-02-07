Хабиров – о запуске рейса «Уфа – Казань»: Это будет интересный поезд

Сегодня на традиционном аппаратном совещании глава Башкортостана Радий Хабиров анонсировал планы по запуску скоростного поезда между Уфой и Казанью. Ранее состав курсировал между столицами двух республик, но впоследствии сообщение было закрыто, сообщает ИА «Башинформ».

«Это будет очень интересный поезд с национальным орнаментом, башкирским и татарским, будет очень интересно», — цитирует издание Хабирова, который также поблагодарил РЖД за внимание к перевозкам пассажиров внутри регионов.

О запуске указанного проекта 31 января рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

По его данным, время в пути от Уфы до Казани на экспресс-рейсе ориентировочно составит 15 часов с дальнейшим снижением до 12 часов. Предполагается, что поезд будет выходить из Уфы вечером, а утром прибывать в столицу Татарстана. Ранее время в пути составляло порядка 21 часа, сообщение было закрыто из-за невостребованности маршрута.