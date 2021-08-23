Хабиров: В работу по подготовке юбилея Уфы необходимо привлечь всех жителей республики

При подготовке к празднованию 450-летия Уфы необходимо учитывать мнение жителей города. Об этом сегодня заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Он поручил руководителю администрации главы РБ Александру Сидякину возглавить организационную работу — создать проектный офис и регулярно проводить заседания оргкомитета. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Хабиров отметил, что в настоящее время есть определенное видение, как должен пройти юбилей столицы республики, какие мероприятия должны быть запланированы и проведены.

«Но все это видение в рамках нескольких десятков человек. Самое главное, что мы не посоветовались с уфимцами», — сказал Хабиров. Он также добавил, что в работу по подготовке юбилея необходимо привлечь не только уфимцев, но и всех жителей республики.

Хабиров также поделился впечатлениями от поездки на празднование 800-летия Нижнего Новгорода, куда выезжала делегация Башкирии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижегородцев с 800-летием города поздравил Президент России Владимир Путин.