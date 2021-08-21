Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города

Президент России Владимир Путин посетил гала-шоу «Начало нового», посвященное празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

«Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает», — сказал Президент РФ.

Он отметил, что сейчас город является одним из ключевых промышленных и технологических центров страны, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли, формируется международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня.

«Пользуясь возможностью, хотел бы посоветовать всем, кто пока откладывает или откладывал поездку в Нижний, обязательно его посетить. За последние годы город преобразился и продолжает свое развитие. Он просто завораживает, очаровывает своей красотой», — подчеркнул Владимир Путин.

Перед выступлением на праздновании российский лидер осмотрел реконструированный центральный городской парк «Швейцария» в столице ПФО, а после — Нижегородский Кремль. Здесь Путин возложил цветы к Вечному огню мемориала «Горьковчане в Великой Отечественной войне».