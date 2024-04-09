Хабиров рассказал Путину об отце Викторе и Хамзе хазрате, вместе работающих в зоне СВО

Фото: пресс-служба Кремля

Во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал ему о духовных наставниках башкирских военнослужащих, находящихся сегодня в зоне спецоперации. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, хотел просто поделиться. У нас был интересный опыт. Когда всё началось, к нам ребята обратились, чтобы священнослужители там были. У нас же и мусульманская, и православная республика, и мы отправили обоих», – рассказал руководитель республики.

Хабиров уточнил, что отец Виктор и Хамза хазрат постоянно ездят вдвоем и уже два года находятся «практически с ребятами на передовой». Глава РБ отметил, что периодически отзывает их в отпуск, чтобы священнослужители могли отдохнуть, но они говорят: «Мы не можем, мы уезжаем туда».

«Хотя они не военные, они не при погонах, они такую задачу выполняют, и им огромное спасибо», – сказал губернатор.

Хабиров доложил Президенту о том, какие меры поддержки существуют в республике для военнослужащих и их близких, а также о социально-экономическом развитии региона, в том числе о том, что в Башкортостане появится станкостроительный кластер.