Хабиров рассказал Путину о планах создать в Башкирии станкостроительный кластер

Фото: пресс-служба Кремля

В Башкортостане появится станкостроительный кластер, благодаря чему уже в первой половине 2026 года республика сможет импортозаместить станины для станков, которые сейчас закупаются в Беларуси. Об этом глава РБ Радий Хабиров рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Докладчик рассказал, что республика долгие годы вела разговор с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым о необходимости создать именно станкостроительный кластер, поскольку в регионе еще с советских времен остались компетенции, крупное станкостроительное предприятие в Стерлитамаке.

«Сейчас договорились и уже приступаем к проектным работам. И уже где-то в первой половине 2026 года мы будем лить станины для станков, которые сейчас в Белоруссии покупаем, и так далее», – доложил руководитель республики.

«В Белоруссии тоже можно покупать, там надежно», – заметил Путин.