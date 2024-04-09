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Хабиров рассказал Путину о планах создать в Башкирии станкостроительный кластер
В Башкортостане появится станкостроительный кластер, благодаря чему уже в первой половине 2026 года республика сможет импортозаместить станины для станков, которые сейчас закупаются в Беларуси. Об этом глава РБ Радий Хабиров рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
Докладчик рассказал, что республика долгие годы вела разговор с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым о необходимости создать именно станкостроительный кластер, поскольку в регионе еще с советских времен остались компетенции, крупное станкостроительное предприятие в Стерлитамаке.
«Сейчас договорились и уже приступаем к проектным работам. И уже где-то в первой половине 2026 года мы будем лить станины для станков, которые сейчас в Белоруссии покупаем, и так далее», – доложил руководитель республики.
«В Белоруссии тоже можно покупать, там надежно», – заметил Путин.
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