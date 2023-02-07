Хабиров рассказал, как в Башкирии увековечат память о Муртазе Рахимове

Сегодня на мусульманском кладбище в Уфе в день рождения первого президента Башкортостана глава РБ Радий Хабиров, супруга первого руководителя республики Луиза Рахимова и другие возложили цветы на могилу Муртазы Рахимова. Хабиров также рассказал, каким образом власти региона увековечат память о Рахимове. Так, его имя планируется присвоить Башкирской академии госслужбы. Кроме того, на территории учреждения установят памятник Муртазе Рахимову, а в Уфе его именем назовут одну из новых улиц.

«Мы предлагаем Башкирскую академию госслужбы переименовать в Башкирскую академию госслужбы имени Муртазы Рахимова, это очень символично и правильно, потому что именно он формировал систему управления молодой тогда республики, и именно в общественно-политическом центре Госсобрания он принимал важнейшее решение – декларацию о суверенитете, и присягу принимал, как президент. Именно на этом месте мы планируем поставить памятник», – цитирует Хабирова «Башинформ». Соответствующий указ он пообещал подписать в начале будущей недели.

Луиза Рахимова поблагодарила власти республики за принятые решения. «Любое переименование улицы, которая уже имеет свое название, связано с большими расходами и приносит неудобства жителям, которые там проживают. Большое вам спасибо за вашу поддержку и хочу выразить благодарность жителям Башкортостана, которые скорбили вместе со мной и выражали искренние слова соболезнования», – сказала она.

Напомним, Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни. В церемонии прощания с ним, которая прошла 13 января, вместе с другими политиками принимали участие Президент Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие.