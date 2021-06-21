Хабиров: Необходимости вводить обязательную вакцинацию в Башкирии пока нет

В Башкирии пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от Covd-19. Об этом сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики заявил глава региона Радий Хабиров.

Хабиров напомнил, что руководство ряда субъектов РФ приняло решение о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий жителей. «На данный момент в нашей республике ни по одному показателю этой необходимости нет. Моя личная позиция – я бы очень не хотел объявлять обязательную вакцинацию. Это, во многом, личное дело человека», — цитирует главу региона ИА «Башинформ».

В то же время Хабиров добавил, что не исключает введения таких мер при неблагоприятном течении эпидситуации. В конце прошлой недели глава Башкирии уже подписал указ об ужесточении антиковидных мер. Так, посещать клубы и спортзалы смогут только привитые и граждане с антителами, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

За два дня с момента публикации документа количество вакцинированных в республике увеличилось на 28%.

На совещании Хабиров также дал поручение до 25 июня обеспечить в республике вакцинацию от коронавируса не менее 30% госслужащих, к 2 июля — 60% служащих. Хабиров также поручил контролировать наличие вакцины.