В Башкирии посещать клубы и спортзалы смогут только привитые и граждане с антителами

В Башкирии с понедельника, 21 июня, вводятся ограничения по посещению учреждений культуры и спортивных объектов. Об этом сегодня на мероприятии, посвященном Дню медика, сообщил глава республики Радий Хабиров, передает ИА «Башинформ».

Так, попасть в учреждения смогут только те, кто будет предъявлять сертификат о вакцинации от Covid-19 или справку о наличии антител.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время главной задачей для всех является массовая вакцинация жителей.

Ранее с призывом вакцинироваться от коронавирусной инфекции к жителям страны обратился Президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что на данный момент вакцина «Спутник V» является самой безопасной в мире.