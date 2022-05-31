Хабиров назвал татарстанцев братьями, несмотря на «негласные соревнования»

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Татарстан и Башкирия прекрасно дополняют друг друга. Поэтому, несмотря на «негласные соревнования», республики остаются самыми близкими друг к другу регионами России, заявил после встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым глава Башкирии Радий Хабиров.

«Пусть не обижаются коллеги из других регионов, но ближе братьев из Татарстана для нас нет. Хоть и устраиваем порой негласные соревнования — у нас схожая по структуре экономика и наши республики прекрасно дополняют друг друга», — приводит слова главы региона официальный Telegram-канал РБ.

Хабиров напомнил, что сегодня Татарстан и Башкирия подписали план мероприятий до 2024 года в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. «Наметили конкретные шаги в экономике, в сферах науки, культуры. Будем вместе работать для общего блага, обмениваться знаниями и опытом. Алга!» — заявил он.

Также стороны утвердили соглашение, касающееся расположения границы между двумя регионами, о чем ранее сообщал «Татар-информ».