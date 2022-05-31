Минниханов и Хабиров подписали соглашение о местоположении границы Татарстана и Башкирии

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой Башкирии Радием Хабировым, который прибыл в Казань для участия в выездном совещании секретаря Совбеза РФ в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В ходе мероприятия стороны подписали два соглашения: об установлении местоположения границы между республиками и плана мероприятий по соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

«Мы подписали два важных документа для наших регионов. Это позволит укрепить наше сотрудничество», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Радий Хабиров поблагодарил татарстанского коллегу за прием, подчеркнув важность межрегионального сотрудничества в сложившихся непростых условиях.

По последним данным, товарооборот Татарстана и Башкирии составляет 34,3 млрд рублей. Регионы активно сотрудничают по линии «Татнефти», КАМАЗа, АО «Судостроительная Корпорация „Ак Барс“», Татспиртпрома, «Казаньоргсинтеза», АО «Нэфис Косметикс» и других компаний.

Напомним, что ранее «Татар-информ» сообщал о прибытии в Казань секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Совещание, посвященное актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа, состоится сегодня.