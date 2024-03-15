Хабиб, розыгрыш автомобилей и блины: что ждет татарстанцев в дни выборов

В восемь утра на территории Республики Татарстан начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев

В восемь утра на территории Республики Татарстан начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, а также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

На участки завезено более 200 тыс. единиц технологического оборудования — урны и кабинки для голосования, флаги, информационная печатная продукция и элементы оформления избирательных участков.

На участки завезено более 200 тыс. единиц технологического оборудования — урны и кабинки для голосования, элементы оформления избирательных участков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане позаботились и о безопасности голосующих. Все избирательные участки обустроены по стандартам, применявшимся в пандемию коронавируса: расстояние между кабинами для голосования составляет не менее 1,5 метра, все желающие могут получить медицинские маски, помещения будут регулярно проветриваться, а поверхности обрабатываться дезинфицирующими растворами.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов, среди которых люди абсолютно разных профессий — журналисты, врачи, педагоги, предприниматели, работники культуры и промышленных предприятий.

На избирательных участках начали работу более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных. Также все участки охвачены видеонаблюдением либо видеофиксацией. Вся информация поступает в Центр общественного наблюдения. Трансляция со всех участков будет вестись в круглосуточном режиме.

Освещать выборы будут 447 аккредитованных журналистов и 96 СМИ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Освещать трехдневные выборы Президента РФ в Татарстане будут 447 аккредитованных журналистов и 96 СМИ, включая федеральные издания.

Татарстанская продукция со скидкой

Дни выборов Президента страны совпали с празднованием Масленицы, поэтому жителей многих городов Татарстана ждет большая праздничная программа.

В заключительный день выборов Президента России, 17 марта, на 20 площадках Казани развернется развлекательная программа для детей – маленьких посетителей будут ждать аниматоры с мастер-классами, подвижными и интеллектуально-развлекательными играми и эстафетами.

На 172 избирательных участках развернутся ярмарки. Представят не только продукты питания, но и бытовую химию. Продукцию татарстанских производителей на избирательных участках республики будут продавать со скидками до 25%.

На более чем 40 крупных объектах, где располагаются избирательные участки, будут работать медицинские бригады. Тут можно будет получить консультации медиков, замерить артериальное давление и сделать ЭКГ.

17 марта на стадионе «Ак Барс Арена» для избирателей состоится семейный фестиваль. Хедлайнерами его станут российские звезды Ваня Дмитриенко, Хабиб и другие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хор Турецкого», «Иванушки International» и Фирдус Тямаев в Казани

17 марта на стадионе «Ак Барс Арена» для избирателей состоится семейный фестиваль. Хедлайнерами его станут российские звезды Ваня Дмитриенко, Хабиб, группы «Иванушки International», «Кар-мэн» и «Хор Турецкого». Также гостей ждут выступления звезд татарской эстрады — Салавата Фатхетдинова, Фирдуса Тямаева и Гузель Уразовой. Концерт начнется в полдень и продлится до 21.30.

Здесь же будут установлены детские и семейные аттракционы, фуд-корты, пройдут масленичные гулянья, выступления творческих коллективов Казани, мастер-классы для взрослых и детей. Будет работать зона виртуальной реальности и музыкально-интерактивная зона.

Попасть на мероприятие можно по браслету «Я проголосовал! / Мин тавыш бирдем!», которые будут выдаваться на избирательных участках во время трехдневного голосования. По этому же браслету в дни голосования можно бесплатно ездить в общественном транспорте.

Среди участников фотоконкурса в рамках выборов разыграют ценные призы, главные из которых — автомобили Lada Vesta Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Татарстана могут присоединиться к семейному фотоконкурсу. Для этого нужно сфотографироваться на избирательном участке и опубликовать фотографию в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Среди участников разыграют ценные призы, главные из которых — автомобили Lada Vesta. Всего будет разыграно три машины.

Челнинцев ждут масленичные гулянья

В Набережных Челнах праздничные мероприятия стартуют 16 марта на трех городских площадках: на площади Азатлык, в парке Победы и на территории поселка ГЭС в Парке культуры и отдыха. Начало гуляний запланировано на полдень.

Гостей ждут масленичные шествия, конкурсы, представления, богатырские забавы, активные состязания, народные обряды, хоровод и вкуснейшие блины. А творческие коллективы города представят свои лучшие фольклорные номера и зажигательные выступления.

По традиции празднование Масленицы завершится сжиганием чучела зимы.

На избирательных участках будет организована ярмарка с товарами от татарстанских предприятий, которые так же, как и на участках Казани, можно купить со скидкой в 25%.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Впервые голосующие нижнекамцы получат билеты в ночной клуб

В Нижнекамске праздничное настроение на избирательных участках будут создавать творческие коллективы города. Будут организованы интерактивные и спортивные площадки, мастер-классы.

В эти три дня пройдут игры по волейболу, бадминтону, шахматам, стритболу, веселые старты, в том числе и семейные состязания. Библиотекари подготовили для избирателей книжные выставки и VR-экскурсию.

Медики организуют на избирательных участках так называемые «точки здоровья», где желающие смогут пройти небольшое медицинское обследование. В пунктах будут дежурить разные специалисты: кардиолог, хирург, педиатр и будет работать передвижной комплекс флюорографии. 17 марта медицинские сотрудники будут дежурить на всех участках с 8 до 20 часов.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Также доброй традицией является организация в дни выборов на избирательных участках ярмарок сельскохозяйственной продукции местных производителей и самозанятых граждан. Эти мартовские выборы не станут исключением.

17 марта на избирательных участках города и района отметят Масленицу: все желающие смогут принять участие в народных забавах и угоститься блинами.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Жители Нижнекамска, которые будут голосовать впервые на выборах Президента страны, получат билеты в театры, кино, спортивные комплексы и даже в ночной клуб.

Помимо этого, в спортивной школе «Батыр» пройдет закрытие лыжного сезона-2023/2024. Избирателям, впервые участвующим в выборах, предоставят возможность бесплатно воспользоваться прокатом лыж, коньков или разовым посещением тренажерных залов в спортивных школах города и района.

Фото: пресс-служба Менделеевского района

Избиратели в Менделеевске смогут выиграть бытовую технику и инструменты

Каждый проголосовавший в Менделеевском районе может поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Для этого необходимо принять участие в фотоконкурсе.

Условия просты: с 15 по 17 марта нужно будет проголосовать на своем участке и получить специальный браслет. Затем сделать фото/селфи с браслетом на фоне избирательного участка Менделеевского района. После чего опубликовать фото на своей странице «ВКонтакте», отметить под фото сообщество «Менделеевский муниципальный район» и оставить комментарий под постом «Я сделал выбор».

Главный приз — холодильник, он будет разыгран в заключительный день выборов, 17 марта.

Каждый день будут разыгрываться 4 чайника, 2 термопота, 2 афганских казана, микроволновая печь, набор инструментов, шуруповерт, мясорубка. Розыгрыши призов будут проходить каждый день в прямом эфире в сообществе «ВКонтакте» «Менделеевский муниципальный район».

Фото: пресс-служба Альметьевского района

Альметьевцы получат скидки в кафе и магазинах по спецбраслетам

Жители Альметьевска, которые примут участие в голосовании, получат специальные «скидочные» браслеты. По ним проголосовавшие смогут получить скидки в 19 организациях города — кафе, ресторанах, заправках, спортивных комплексах, магазинах и развлекательных центрах.

Также по браслету можно будет бесплатно посетить Краеведческий музей, Альметьевскую картинную галерею им. Г. Стефановского, ДЮСШ по конному спорту. Будут доступны экскурсии в детский технопарк «Кванториум» и мастер-классы в Школе креативных индустрий.

Фото: пресс-служба Альметьевского района

Помимо этого, жители Альметьевска с 15 по 17 марта смогут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте.

На каждом избирательном участке по традиции будут работать буфеты с выпечкой и горячими напитками. Продукция будет предложена избирателям по доступным ценам.

Фото: пресс-служба Бугульминского района

В Бугульме проведут более 50 мероприятий

В дни выборов Президента РФ в Бугульме состоятся концерты творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы, викторины, лотереи и разные активности. Кроме того, широко развернутся масленичные гулянья.

На двух избирательных участках — на прилегающих территориях Дома техники и перед сельским Домом культуры в поселке Березовка — 17 марта будут организованы Масленица с играми, старинными русскими забавами, состязаниями и выпеканием блинов.

Ряд избирательных участков будет оборудован «пунктами здоровья», где будут работать медицинские бригады, а все желающие смогут пройти экспресс-обследование.

В городском спорткомплексе «Юность» для избирателей организуют семейную лотерею. Главный приз — посещение бассейна. В дни проведения выборов на избирательных участках будут организованы ярмарки местных производителей и самозанятых граждан.

В «Авангарде» состоится городской фестиваль-конкурс «Семейный блин*ОК», мероприятие стартует в полдень Фото: © «Татар-информ»

Фестиваль-конкурс «Семейный блин*ОК» и игры-хороводы в Зеленодольске

Зеленодольск тоже присоединится к масленичным шествиям. 17 марта в КСК «Авангард» пройдут народные гулянья «Масленица широкая». Праздник начнется в 10.00 и продолжится до 14.00.

На входе в парк «Авангард» будет работать площадка «Здравствуй, гость дорогой!». Здесь будут звучать задорные частушки, собираться хороводы. Помимо этого, все желающие смогут принять участие в народных играх и забавах.

На большой сцене артисты Зеленодольского музыкального театра откроют празднование Масленицы широкой театрализованным прологом. На сцене с тематическими концертными программами выступят творческие коллективы Зеленодольска и Республики Татарстан.

Также в «Авангарде» состоится городской фестиваль-конкурс «Семейный блин*ОК», мероприятие стартует в полдень.

В Центре культуры, искусства и народного творчества имени Горького в Зеленодольске гостей ждут на массовый праздник «Великая Масленица».

В ДДК «Алые паруса» запланированы кукольный спектакль, игры-хороводы, концерт и конкурс «Семейный блин». Помимо этого, «Масленица-2024» пройдет во Дворце культуры в поселке Васильево.

Масленичные гулянья пройдут 17 марта и на острове Свияжск, о чем ранее сообщал «Татар-информ». В программе — костюмированное масленичное шествие, традиционные песни и хороводы, блины и оладушки, пестрая ярмарка, богатырские забавы, ремесленные и кулинарные мастер-классы, а также показательные мастер-классы в «Доме стекла».

Для любителей спортивного образа жизни организуют бесплатный прокат лыж на освещенной трассе в лесном массиве Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кинопоказы, прокат лыж и ледовой каток — в Заинске

В Заинске проголосовавшие жители смогут бесплатно посетить культурные и спортивные учреждения города. 15, 16 и 17 марта будут открыты двери краеведческого музея.

Для любителей спортивного образа жизни организуют бесплатный прокат лыж на освещенной трассе в лесном массиве.

В ДК «Энергетик» пройдут семейные кинопоказы. 15 марта запланирована демонстрация фильма «Сокровища партизанского леса», 16 марта — «Судьба диверсанта», 17 марта — «Вызов».

Также желающие могут принять участие в мастер-классах по лепке из глины «Волшебство народных сказок» и бумагопластике «Весенняя фантазия».

В заключительный день выборов для избирателей будет доступно бесплатное посещение Ледового дворца «Яшьлек». Воспользоваться этими предложениями можно будет по браслету «Всей семьей на выборы», который выдадут рядом с избирательным участком после голосования.

В дни президентских выборов на некоторых избирательных участках в Лаишевском районе будет отмечаться Масленица Фото: пресс-служба Лаишевского района

В Лаишево — выпечка и хлеб, в Елабуге и Буинске — концерты

В дни президентских выборов на некоторых избирательных участках в Лаишевском районе будет отмечаться Масленица. Все желающие смогут принять участие в народных забавах и угоститься аппетитными блинами. Также на участках выступят артисты местных клубных формирований.

В районном Доме культуры в Лаишево на избирательном участке 16 и 17 марта будут представлены местные хлебобулочные изделия.

«Изделия нашего пищекомбината пользуются спросом. Большая часть жителей покупает свежий хлеб напрямую из пищекомбината, заказывают там выпечку на мероприятия, например. А в дни выборов их продукцию можно купить в Доме культуры на избирательном участке», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе района.

Торговлю с ароматной выпечкой организуют и на избирательных участках Елабужского района. Помимо этого, 16 и 17 марта на крыльце в городском Доме культуры местные артисты порадуют избирателей яркими номерами. В эти же дни на избирательных участках в школах №4 и №9 пройдут концерты.

В заключительный день выборов, 17 марта, на избирательных участках Буинского района также запланированы концерты артистов художественной самодеятельности. Свой избирательный участок в Буинске планирует посетить 104-летний участник Великой Отечественной войны Рауф Тухватуллин.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).