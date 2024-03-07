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Карнавальное шествие, сжигание чучела и балалаечники: в Свияжске отметят Масленицу
17 марта в Свияжске состоятся традиционные масленичные гуляния. В программе 2024 года — костюмированное масленичное шествие, традиционные песни и хороводы, блины и оладьи, ярмарка, богатырские забавы, ремесленные и кулинарные мастер-классы, а также показательные мастер-классы в «Доме стекла».
В этом году праздничные мероприятия пройдут в формате традиционного народного гуляния — без наличия отдельной сцены, разделения на выступающих артистов и зрителей. Это подразумевает максимальное соучастие и вовлечение всех гостей в процесс праздника.
Этнографический ансамбль «Красная горка» предоставит возможность всем гостям острова узнать и самим поучаствовать в традиционных играх, песнях и забавах, которые коллектив собирал в течение многих лет в экспедициях по деревням и селам республики.
Помимо этого, многочисленные гармонисты и балалаечники будут создавать особенную атмосферу народных гуляний на масленице.
«Самое главное в этом году — это уход от разделения зритель-выступающий. Мы хотим, чтобы все гости стали соучастниками праздника и были вовлечены в процесс. В прошлом году был заметный рост посетителей музеев, примерно на 40%», — рассказала «Татар-инфому» начальник пресс-службы острова-града Свияжск Юлия Нуреева.
В музее истории Свияжска во время праздника пройдет популярная акция: «Из Свияжска с любовью», посетители музея смогут отправить открытку близким специального масленичного тиража.
В музее археологического дерева «Татарская слободка» будет играть на гуслях Владимир Ненастин, участник группы «Незами», полюбившийся гостям за «Ночи музеев Свияжска» в прошлом году.
Завершит праздник театрализованное огненное представление от группы «Дженази». После чего состоится сжигание чучела Масленицы и проводы зимы.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
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