Хабаровские вузы переводятся на дистанционное обучение

В Хабаровском крае до 8 декабря студенты будут обучаться в дистанционном формате. Об этом на пресс-конференции по социальным вопросам заявил зампред Правительства региона Евгений Никонов.

«Мы поняли, что во время „ковикул“ все устремляются в торговые центры, туда, где развлекуха, — отметил он. — В отношении студентов решение принято другое: вузам рекомендовано до 6 декабря находиться на дистанционном обучении. Всем руководителям вузов даны жесткие указания по организации процесса вакцинации студентов».

Никонов напомнил, что школы, колледжи и детские сады будут действовать в обычном режиме.

С 4 по 12 ноября в Хабаровском крае введены жесткие ограничения. Так, здесь будут закрыты крупные алкомаркеты, ТЦ с непродовольственными товарами, а также развлекательные и культурные объекты. Кроме того, кафе, рестораны и предприятия косметических и бытовых услуг обслуживают покупателей либо навынос, либо через доставку.