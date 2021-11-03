В Хабаровском крае с 4 по 12 ноября закроют ТЦ с непродовольственными товарами

С 4 по 12 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в крупных населенных пунктах Хабаровского края будут закрыты торговые центры, в которых реализуют непродовольственные товары, развлекательные, культурные объекты, сообщает ТАСС.

«Предприятия косметических и бытовых услуг, кафе и рестораны работают только навынос и доставку, алкомаркеты закрываются», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 13 ноября посещать торговые центры, общепит, хостелы, парикмахерские, косметические и спа-салоны, бани, бассейны и фитнес-центры можно будет только, предъявив QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса. Также с этого дня вводятся QR-коды на междугороднем общественном транспорте, гражданам старше 60 лет будут компенсировать льготный проезд по предъявлению QR-кода.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней. В Татарстане вводить нерабочие дни ранее указанной даты не намерены.