Бумаги на бычьем рынке: почему акции компаний из Татарстана стремительно растут

Абсолютными лидерами с начала года оказались бумаги «Нижнекамскшины»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лидеры роста – бумаги «Нижнекамскшины», КАМАЗа и «Татнефти»

Татарстан – уникальный субъект РФ: на Московской бирже торгуются акции сразу шести республиканских компаний. Кроме абсолютной «голубой фишки» – «Татнефти», доступны для покупки ценные бумаги двух гигантов нефтехимии, входящих в СИБУР – «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима». А также КАМАЗа, «Таттелекома» и «Нижнекамскшины», в мае прошлого года неожиданно проданной «Татнефтью» республиканскому «Татнефтехиминвест-холдингу». В отраслевом разрезе – палитра, без ложной скромности, впечатляющая.

Автор «Татар-информа» решил собрать «инвестпакет» настоящего патриота республики, купив акции всех этих компаний. Лоты, которые продаются через брокеров, бывают разные. Скажем, у «Татнефти» один лот равен одной акции, а вот у «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», а также КАМАЗа – 10 бумагам.

У «Нижнекамскшины» в лот входит сразу сто акций, а у республиканского оператора связи – тысяча. Для чистоты эксперимента автор этих строк купил у «Татнефти», «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» как обыкновенные, так и привилегированные акции. Хотя аналитики, в числе прочего, обычно рекомендуют вкладывать только в первые.

Результат получился ошеломительным. По ценам с закрытия торгов на 9 января 2023 года (по данным Мосбиржи) весь пакет обошелся бы мне в 7196 рублей. На 31 августа он стоил уже 17,2 тыс. рублей. Рост – более чем на 140%, или почти в 2,5 раза! А абсолютными лидерами с начала года оказались бумаги «Нижнекамскшины», КАМАЗа и «Татнефти». То есть компаний из тех отраслей, по которым наиболее серьезно били санкциями.

Впрочем, причины такого роста, как отметил «Татар-информу» аналитик «Ак Барс Финанс» Александр Осин, для российского рынка традиционны. «Растущий риск дефицитов на рынке и мягкая по факту – учитывая среднесрочные реальные ставки – монетарная политика властей США и ЕС. На этом фоне активизация монетарно – бюджетного стимулирования в Азии нивелирует внутренние риски, обусловленные нерыночными, санкционными и внутренними регуляторными факторами», – считает он.

Насколько устойчив тренд? И стоит ли вкладываться в акции компаний из Татарстана сегодня, когда они, конечно, сильно подорожали, но еще далеки от пиковых значений? Обо всем этом «Татар-информ» поговорил с аналитиками.

«Татнефть» – единственная в России крупная вертикально-интегрированная нефтяная компания с региональной пропиской – один из главных фаворитов для частных инвесторов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Текущая оценка акций «Татнефти» близка к справедливой»

Единственная в России крупная вертикально-интегрированная нефтяная компания с региональной пропиской, «Татнефть», безусловно, является одним из главных фаворитов для частных инвесторов вообще, а не только из Татарстана. Например, объем торгов ее обыкновенными акциями за 31 августа превысил 1,5 млрд рублей, остальным «голубым фишкам» из нашей республике такое даже не снилось. Для сравнения – объем торгов акциями «Нижнекамскшины» на ту же дату лишь чуть перевалил за... 13 млн рублей.

Движение бумаг «Татнефти» анализируют все крупнейшие брокеры. Другие эмитенты из Татарстана такого интереса, мягко говоря, не вызывают. С начала годы цены на обыкновенные и привилегированные акции нефтяной компании выросли примерно на 70% каждая.

По мнению Сергея Кауфмана из ФГ «Финам», это примерно соответствует росту нефтяного сектора в целом. «Локально нефтяной сектор оказался в абсолютно аномальной для себя ситуации: за счет сокращения дисконта в долларовом выражении цена на российскую нефть Urals сейчас составляют около 70 долларов за баррель против около 50 долларов за баррель в начале года, а рубль, несмотря на это, существенно ослаб», – отметил он.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Никита Гуллер согласен с коллегой – фактически нефтегазовый сектор с начала года отыгрывал ослабление рубля и сокращение дисконта на российскую нефть. Но добавляет: «Все это было при устойчивой стоимости нефти в мире».

В отличие от других крупных компаний, воспользовавшихся возможностью не раскрывать финансовую отчетность (того же КАМАЗа, например), «Татнефть» остается открытой для инвесторов. Так, компания уже опубликовала отчеты за первое полугодие 2023 года и по РСБУ, и по МСФО. Хотя по данным последнего, например, выручка сократилась на 21%, до 623,8 млрд рублей, а EBITDA просела на треть – до 188 млрд рублей (к показателям 2022-го), большинство аналитиков признали результаты хорошими. Тем более что чистая прибыль «Татнефти» выросла на 6% – до 147,7 млрд рублей, во многом за счет получения прибыли по курсовым разницам в размере 29,6 млрд рублей против убытка в почти 62 млрд рублей в 2022-м.

«Сокращение выручки и EBITDA было ожидаемым, так как показатели сравниваются с высокой базой 2022 года, когда компании получали значительные выплаты по демпферу, плюс были высокие цены на нефть и слабый рубль. Выручка снизилась по всем сегментам, за исключением шинного бизнеса, но его вклад низкий – всего 1%. Компания заработала на переработке и реализации на внутреннем рынке и на экспорте в страны ближнего зарубежья. Но спад реализации в страны дальнего зарубежья нивелировал этот факт», – говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова.

Хотя EBITDA снизилась вслед за выручкой, «сокращение могло быть более сильным, если бы не контроль над операционными затратами, а «Татнефть» смогла их сократить на 10%, в основном за счет налогов и экспортных пошлин», отмечает аналитик.

Для частных инвесторов «Татнефть» интересна еще и тем, подчеркивает Гуллер, что «стабильно радует высокими дивидендами, платя три раза в год». Дивиденды внесли весомый вклад в интерес инвесторов к данной акции. Даже сейчас дивидендная доходность – более 10%.

За первое полугодие «Татнефть» планирует выплатить по 27,5 рублей на акцию (это соответствует 4,7% доходности), что равно 50% прибыли по РСБУ. Внеочередное собрание акционеров, которое может утвердить эту рекомендацию совета директоров, намечено на 21 сентября, предполагаемая дата закрытия реестра для получения дивидендов – 11 октября.

При этом за весь год, считают аналитики, дивиденды будут рассчитаны уже по МСФО (также не менее 50% от чистой прибыли), и тогда, по оценке Крыловой, на одну акцию компания сможет выплатить уже по 70–75 рублей. То есть доходность составит 12–13%.

В «Ак Барс финанс» дали сопоставимую оценку – по итогам 2023 года прогноз дивидендных выплат – 72,13 рубля на акцию. «По нашим оценкам, по итогам 2023 года дивидендная доходность “Татнефти” составит около 11%, что является нейтральным по меркам сектора значением. На этом фоне мы считаем текущую оценку акций “Татнефти” близкой к справедливой», – отмечает, в свою очередь, Сергей Кауфман из ФГ «Финам».

Стоит ли вкладываться в «Татнефть» сейчас? Аналитики уверены, что у бумаг нефтяной компании из Татарстана еще есть потенциал для роста. Так, Екатерина Крылова из ПСБ видит ближайшую цель – 625 рублей (обновление пиков 2021 года), а на более долгосрочную перспективу – и 680 рублей (закрытие гэпа 2020 года).

В «Ак Барс Финанс» называют схожие среднесрочные оценки справедливой стоимости бумаг – 688,49 рубля для обыкновенной (потенциал роста относительно текущих цен – 18%), и 687,87 рубля для «префа» (+20%). Прогноз может быть пересмотрен в позитивную сторону. Это будет зависеть от динамики сырьевых рынков, курса рубля и ростом в расчетах российских экспортеров доли валют ведущих дружественных экономик.

«Мы позитивно относимся к акциям “Татнефти” и видим потенциал роста до 30% за год. Целевое значение – 760 рублей по обыкновенным акциям и 710 рублей по привилегированным. Нам больше нравятся обыкновенные акции, в первую очередь из-за повышенной ликвидности», – добавляет оптимизма Никита Гуллер.

«Финансовые результаты «Татнефти» перейдут к росту на фоне ослабления рубля и сокращения дисконта на российскую нефть», – прогнозирует и Кауфман. В то же время аналитик ФГ «Финам» добавляет, что «в ближайший год ключевыми факторами, влияющими на стоимость акций “Татнефти”, будут рублевая цена нефти, геополитическая обстановка, объем демпферных выплат и операционные показатели компании».

«Среди возможных сюрпризов, которые могли бы привести к росту акций, можно выделить рост нормы выплат дивидендов до 100% FCF (свободного денежного потока – прим. Т-и) или выкуп иностранных акционеров, как это пытается сделать “ЛУКОЙЛ”. Однако невозможно предсказать, будет ли менеджмент делать что-то из этого», – отмечает Кауфман. Впрочем, все опрошенные аналитики рекомендуют бумаги нефтяной компании покупать, даже по текущим ценам.

Аналитики считают, что у отраслевых лидеров, к которым смело можно отнести и «Нижнекамскнефтехим», и «Казаньоргсинтез», хорошие перспективы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дивдоходность в ближайшие годы, вероятно, останется низкой»

Наиболее скромные темпы роста с начала 2023 года, в сравнении с другими компаниями из Татарстана, показали акции двух комбинатов СИБУРа. Тем не менее, потенциал у этих ценных бумаг далеко не исчерпан, просто они в большей степени интересны инвесторам, готовым играть в долгую.

Развитие нефтегазохимии признано одним из приоритетов России на ближайшее десятилетие, Минэнерго РФ, как известно, ожидает, что к 2030 году наща страна займет 7–8% мирового рынка нефтехимии вместо текущих 2%. Поэтому аналитики считают, что у отраслевых лидеров, к которым смело можно отнести и «Нижнекамскнефтехим», и «Казаньоргсинтез», хорошие перспективы. Надо только потерпеть и не ждать быстрой отдачи.

Финансовые результаты «Нижнекамскнефтехима» за первое полугодие, доступные и по МСФО, и по РСБУ, выглядят не радужно. По МСФО комбинат из Нижнекамска получил 877 млн рублей чистой прибыли при выручке в 104,2 млрд рублей. Сравнение с результатами прошлого года в отчетности не приводится, но показатель прибыли оказался в 30 меньше, чем в первом полугодии 2021-го (27,4 млрд рублей).

По РСБУ чистая прибыль за первое полугодие упала в 17,6 раз, до 2,7 млрд рублей против 47,1 млрд рублей за аналогичный период 2022-го. Выручка также снизилась серьезно – до 100,8 млрд рублей, тогда как годом ранее превышала 152,1 млрд рублей.

По оценке эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Пучкарева, это связано с эффектом высокой базы: «В первом полугодии 2022 года выручка была аномально высокой за счет увеличения поставок в преддверии введения санкций».

Основной вклад в столь серьезное сокращение чистой прибыли внесли курсовые переоценки. При этом эксперт более показательным считает другое достижение компании – рост прибыли от продаж до 26,8 млрд рублей, причем как год к году (на 4,8%), так и полугодие к полугодию (на 3,4%). «Это хороший сигнал о том, что компания успешно перестроилась на новые рынки сбыта», – считает Пучкарев.

Ранее акции «Нижнекамскнефтехима» пользовались спросом у инвесторов на фоне высокой дивидендной доходности. Но в последние пару лет, с приходом СИБУРа, она сильно упала – до 0,9% и 1,2% за 2021-й и 2022-й соответственно. В ближайшие годы картина вряд ли поменяется. Два комбината СИБУРа в Татарстане планируют в течение ближайших нескольких лет направить на финансирование стратегических проектов развития более 285 млрд рублей, и львиная доля пойдет в «Нижнекамскнефтехим», «Казаноргсинтез» планирует потратить на модернизацию до 2027 года порядка 70 млрд рублей.

Дивидендная политика «Нижнекамскнефтехима» предполагает, что на выплаты направляется не менее 15% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Но столь мощная инвестпрограмма «предполагает, что у компании будет мало кеша для выплаты больших дивидендов», сетует Пучкарев. Хотя запуск первой линии огромного комплекса ЭП-600, который позволит удвоить производство этилена, запланирован на второе полугодие 2024 года, эффекта стоит ожидать только в 2025 году.

В перспективе, по мнению эксперта «БКС Экспресс», «компания может поднять коэффициент, когда будет пройден пик инвестпрограммы, а долговая нагрузка снизится». Но это, вероятно, вопрос не ближайших лет. В «Ак Барс Финансе» ожидают, что «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2023 году выплатит дивиденды на уровне 3,5 рубля на обыкновенную и привилегированную акции.

Справедливой в среднесрочной перспективе Осин считает стоимость обыкновенной акции в 140,49 рубля (потенциал роста относительно текущих цен – 6%), а «префа» – 115,95 рубля, то есть с ростом относительно текущих цен на 35%. В связи с этим обыкновенные акции аналитики рекомендуют держать, а вот привилегированные – покупать. Но в любом случае – это совет для тех, кто готов играть в долгую.

«Если выбирать между обыкновенными и привилегированными акциями, интереснее префы. В уставе “Нижнекамскнефтехима” есть оговорка о том, что дивиденды по привилегированным акциям не могут быть ниже, чем по обыкновенным. Обычки ликвиднее, однако это не объясняет дисконт префов к ним на уровне около 35%. В итоге можно сказать, что префы «Нижнекамскнефтехима» интересны к покупке на долгосрочный горизонт более дву-трех лет. Бумаги оценены недорого, однако для этого есть объективные причины – акционеры получат прибыль не сейчас, а потом. В фокусе инвестпрограмма, а не выплаты. Дешевизна акций также отчасти связана с низкой прозрачностью бизнеса. Обыкновенные акции малоинтересны по текущим ценам», – отмечат Дмитрий Пучкарев.

Акции «Нижнекамскнефтехима» пользовались спросом у инвесторов на фоне высокой дивидендной доходности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зрелый стабильный бизнес с дивдоходностью на уровне рынка»

Финансовые показатели «Казаньоргсинтеза» тоже не радуют. Чистая прибыль по РСБУ в первом полугодии 2023 года составила 11,7 млрд рублей против 21,8 млрд рублей годом ранее (падение почти вдвое), выручка снизилась на 26%, до 51,4 млрд рублей (с 69,5 млрд рублей в первом полугодии 2022-го). При этом и прибыль от продаж, в отличие от «Нижекамскнефтехима», у «Казаньоргсинтеза» упала – более чем на 41%, до 14,7 млрд рублей.

По МСФО выручка составила 51,5 млрд рублей, а чистая прибыль – 9,9 млрд рублей.

По мнению Дмитрия Пучкарева из «БКС Экспресс», снижение ключевых финансовых метрик связано с эффектом высокой базы. Компания закрыла данные прошлого года, но в годовом отчете сообщала, что 2022-й «стал исторически максимальным для предприятия по получению чистой прибыли».

«С одной стороны, могло сказаться наращивание экспортных поставок в первом полугодии 2022 года в преддверии закрытия европейского рынка. С другой – “Казаньоргсинтез” большую часть продукции поставляет на внутренний рынок, где конъюнктура могла улучшиться в свете активизации импортозамещения», – говорит эксперт.

Дивидендная политика предполагает выплату не менее 70% скорректированной чистой прибыли по МСФО по обыкновенным акциям. По оценке Пучкарева, дивидендная доходность «Казаньоргсинтеза» за прошлый год составила 7,9%, «но здесь стоит напомнить о рекордной прибыли». За первое полугодие, с учетом размера чистой прибыли по МСФО, дивдоходность по бумагам компании составит 3,4%, это «чуть ниже среднерыночных уровней». По «префам» выплаты у «Казаньоргсинтеза» всегда фиксированные – 0,25 рубля на акцию.

В связи с этим эксперт рекомендует вкладываться именно в обыкновенные акции этой компании. «“Казаньоргсинтез” – зрелый стабильный бизнес с умеренной инвестпрограммой, низкой долговой нагрузкой и дивдоходностью на уровне или чуть ниже рынка... Компания должна продолжить стабильно генерировать кеш для выплаты дивидендов. “Казаньоргсинтез” работает преимущественно на внутреннем рынке, что предполагает стабильный спрос», – полагает он.

Однако в «Ак Барс Финанс» считают, что стоимость обыкновенных акций «Казаньоргсинтеза» в среднесрочной перспективе может вырасти только на 20% – до 135,16 рубля, а вот «префов» – на 61%, до 51,99 рубля. По оценке Александра Осина, в результате дефицита сырья компания систематически недополучает 4-10% выручки и прибыли. Но под крылом СИБУРа эта проблема будет решена, в том числе за счет мощностей строящегося этиленового комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме».

«Ключевым направлением развития сбыта компании являлся экспорт. СИБУР входит в топ-5 мировых производителей каучука и полиолефинов, что, как представляется, значительно снижает ценовые риски, связанные с насыщением внутреннего рынка, и позволяет активно конкурировать по цене и качеству продукции на емком азиатском рынке», – отмечает Осин.

По его прогнозу, по итогам года на одну обыкновенную акцию «Казаньоргсинтез» выплатит 10,9 рубля. «Сделка по объединению активов ТАИФ и СИБУР усилила ожидания конвертации “префов” “Казаньоргсинтеза” в обыкновенные акции. Несмотря на отсутствие подтверждения подобных слухов, полагаем, что высокая положительная корреляция динамики обыкновенных и привилегированных акций компании в среднесрочном периоде сохранится», – сказал аналитик «Ак Барс Финанс».

«Казаньоргсинтез» большую часть продукции поставляет на внутренний рынок, где конъюнктура могла улучшиться в свете активизации импортозамещения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тенденция традиционна для периодов опасений кризисных шоков»

Фантастическая по позитиву динамика, которую с начала года показали бумаги «Нижнекамскнефтехима», КАМАЗа, а также «Таттелекома» (если вывести «Татнефть» за скобки, то эти небольшие компании составили бы топ-3 лидеров роста), выглядит загадочным явлением. Опрошенные «Татар-информом» аналитики затруднились оценить эти рекорды. За исключением, конечно, восходящего ралли акций челнинского автогиганта, который пока не публикует отчетность.

В июле акционеры компании одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 1,84 рубля на акцию, что является рекордным уровнем в истории КАМАЗа. Ожидается, что и все ключевые показатели предприятия по итогам года также побьют рекорды.

В кулуарах форума «Армия-2023» гендиректор компании Сергей Когогин недавно заявил, что по итогам 2023-го продажи тяжелых грузовиков – массой 14-40 тонн, основной сегмент предприятия – в России вырастут на 60%. «Рынок будет большой, он вырос гораздо выше предыдущих наших ожиданий. Мы предполагаем, что минимум в нашем сегменте будет 120 тысяч. Это вообще аномально большой рынок за последние 15 лет, по-моему, где-то на уровне 2012 года было нечто подобное, но тогда совершенно другие машины были, меньшей грузоподъемности», – цитировало Когогина «РИА Новости».

«Компания – бенефециар ухода зарубежных производителей с российского рынка. Считаем акции КАМАЗа интересными для вложений на долгосрок: компания решила проблемы с комплектующими и локализацией производства, кроме того, она ориентирована на внутренний рынок и платит дивиденды», – отмечают аналитики ПСБ.

По мнению Александра Осина из «Ак Барс Финанс», рост котировок бумаг «Нижнекамскшины», КАМАЗа, а также «Таттелекома» в последние кварталы развивался в рамках цикла сравнительно активного повышения капитализации акций «второго» и «третьего» эшелонов.

«Такая тенденция традиционна для периодов опасений кризисных шоков. Она наблюдалась, в частности, в 2014-м, 2016-м (в период введения санкций против банков РФ), 2020-м и 2022-м. Одна из возможных причин исторической стабильности таких бумаг в периоды турбулентности – которая теперь, как представляется, стала уже формировать направленный рыночный спрос на них – в том, что они отсутствуют в портфелях крупных фондов», – полагает аналитик.

В этой ситуации кризис, значительно снижая ликвидность их акций, делает эти компании фактическим аналогом private equity. То есть инвестор, готовый ждать до завершения шока, получит, в итоге, свою стоимость назад. «Наметившееся в середине года снижение спроса на сравнительно низко ликвидные бумаги в данном контексте – сигнал ослабления ожиданий ценового шока на широком фондовом рынке. Летом, полагаю, эти ожидания вновь усилились», – отмечает аналитик.

Акции «Таттелекома» без малого утроились в цене с начала 2021 года и достигли к середине года исторических ценовых максимумов с 2007 года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы не видим существенного потенциала в акциях «Таттелекома»

Акции «Таттелекома» без малого утроились в цене с начала 2021 года и достигли к середине года исторических ценовых максимумов с 2007 года. «Подобная ситуация, в отсутствие сильных фундаментальных драйверов для нового цикла роста капитализации эмитента, при ослаблении спроса на широком рынке, как правило формирует тенденцию снижения цен бумаг после обозначенного выше активного повышения их стоимости», – сказал Осин.

На среднесрочном горизонте справедливой в «Ак Барс Финансе» считают стоимость бумаги «Таттелекома» на уровне 0,7974 рубля, то есть дают единственный для всех компаний из Татарстана прогноз не роста, а снижения стоимости (относительно текущих цен – на 9%). Тем не менее, даже в этих условиях брокеры рекомендуют такие бумаги «держать».

По мнению аналитика ИК «Цифра Брокер» Даниила Болотских, у «Таттелекома» как регионального представителя отрасли, «очень стабильный» бизнес. Клиентская база насчитывает 2 млн абонентов, это не очень много по сравнению с конкурентами, но выручка устойчиво находится в районе 10 млрд рублей.

Республиканский оператор связи также регулярно, на протяжении уже 17 лет, выплачивает дивиденды акционерам. По итогам 2022-го, например, на это было направлено 70% от чистой прибыли (вместо 50%, как предпологает дивидендная политика). «Несмотря на это, мы не видим существенного потенциала в акциях «Таттелекома», учитывая, что дивидендная доходность по ним не превышает 7%», – отмечает Болотских.

Выручка «Таттелекома» за первое полугодие составила 4,3 млрд рублей, это лишь на 3% больше, чем за тот же период предыдущего года. Чистая прибыль компании «Таттелеком» выросла на 6% – до 734 млн рублей. По данным предприятия, ключевые драйверы бизнеса – увеличение доходов от оказания услуг доступа в интернет, подвижной связи и платного ТВ. Несмотря на существенные изменения в мировой экономике, компания планирует продолжать в плановом режиме реализацию всех ключевых проектов, включая сеть мобильной связи и проект GPON.

«Компания в последние годы демонстрирует значительный рост рентабельности под влиянием развития новых направлений бизнеса, однако это обстоятельство уже, как представляется, отражено в текущих ценах бумаг эмитента. Негативное влияние на долгосрочные оценки оказывает увеличение, хотя и плавное, инвестиций компании, которое в последние годы развивается на фоне повышения отраслевых рисков снижения абонентской базы местной телефонной связи. Второй ключевой негативный фактор для оценок также носит общий для телекоммуникационной отрасли характер, это повышение долгосрочных инфляционных рисков», – уверен Осин.

Как бы там ни было, опрошенные аналитики считают, что даже в нынешних условиях вложения в акции – актуальная инвестиционная стратегия как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. Хотя в конце 2024–2025 годов рынок, возможно, вновь столкнется с циклом значимого усиления угроз для инвесторов на фоне ослабления спроса, на долгом горизонте, как показывает практика, вложения в акции – один из самых высокодоходных инструментов. В том числе это касается и акций ведущих компаний Татарстана.

Так, номинальная и реальная среднегодовая доходность вложений в российские акции, входящие в расчет индекса Мосбиржи, за последние 23 года составила порядка 20% и 11% (без учета необходимости уплаты НДФЛ с дохода от этих операций). Этот высокий результат достигнут несмотря на все пертурбации, происходившие в экономике за эту четверть века. И не учитывает дивидендную доходность акций, которая в последнее десятилетие колеблется в пределах 5-12%.

«Единственное, чего не стоит делать «обычному», скажем так, инвестору – играть на краткосрочных колебаниях. У подавляющего числа таких спекулянтов просто, к сожалению, нет достаточного опыта подобных очень сложных, на мой взгляд, операций», – дает совет Александр Осин.