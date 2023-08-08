WSJ: ВСУ не смогли дойти до российских линий обороны и сменили тактику

Вооруженным силам Украины в ходе контрнаступления не удалось дойти до основных российских линий обороны. В результате украинские военные сменили тактику, чтобы уберечь поставленную им западную военную технику, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на военных экспертов.

Украинские солдаты не дошли до серьезной обороны РФ, вт ом числе окопов и противотанковых ловушек. Продвигаться через такие укрепленные линии они смогут только при наличии серьезных боевых машин, к примеру танков Leopard 2 и другой, пишет издание.

«Чтобы сохранить эту технику, которую они теряли в большом количестве на минных полях в начале июня, украинские военные сменили тактику», – утверждается в публикации.

Возглавляет атаки ВСУ теперь пехота, поэтому украинские военные преимущественно преодолевают минные поля пешком.

Отметим, что это совпадает с тем, что ранее говорил Президент РФ Владимир Путин. Он также отмечал, что ВСУ, желая сохранить переданную им технику, отдают предпочтение пешим наступлениям и в результате несут большие потери.