WSJ: власти США готовятся ужесточить санкции против Сбербанка
Власти США готовят очередной пакет антироссийских санкций. Более жесткие ограничения могут коснуться Сбербанка, пишет газета The Wall Street Journal.
На этот раз санкции могут совсем запретить инвестиции в Россию, сообщает газета со ссылкой на источники. Также меры предполагают замораживание активов некоторых крупнейших российских банков (в частности, Сбербанка и «Альфа-банка»).
С 26 марта три крупнейших банка Японии приостанавили долларовые транзакции со Сбербанком.
Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. США, страны Запада и Азии ужесточили санкции против РФ.
«Санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике», - заявил на это российский лидер.