Рябков: Россия была вынуждена перенести встречу с США по ДСНВ по политическим причинам

Россия и США так и не смогли согласовать программу заседания консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Проблемой стало то, что Штаты настаивали на обсуждении единственного вопроса — возобновления инспекций, когда Россию интересовали и другие темы, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее планировалось, что событие пройдет с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Однако затем оно было перенесено на неопределенный срок.

«Кроме того, отмечу, что мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК (двусторонней консультативной комиссии — ред.). Это не стало ключевым компонентом, это, наверное, в какой-то мере технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл», — заметил заместитель министра.

Он объяснил, что Москва планировала поднять за заседании вопрос о засчете по договору, также обсудить ряд претензий, возникших у нее. Таким образом, решение было принято «на политическом уровне» — другого выхода у России попросту не оставалось.