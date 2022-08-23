WSJ: США планируют усилить контроль за соблюдением санкций против России

Власти Соединенных Штатов собираются усилить контроль за соблюдением санкций, введенных против России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации.

Цель второго этапа действий США после введения рестрикций — «перекрыть все оставшиеся пути, обеспечивающие доходы и импорт, необходимые Президенту [РФ] Владимиру Путину для ведения боевых действий», даже несмотря на продолжающиеся закупки российской нефти и газа странами Европы, пояснили источники издания.

По словам собеседников газеты, Штаты обратят внимание на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые обеспечивают России доступ к международным валютам, а также на банковские счета и активы «олигархов, занесенных в „черный список“».

Кроме того, администрация Президента США Джо Байдена намерена наказывать иностранные компании, уличенные в экспорте подсанкционных товаров в Россию.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года. Страны Запада осудили это шаг и начали вводить ограничительные меры против России. Впрочем, эффективность рестрикций вызвала сомнения у ряда экспертов, о чем сообщал «Татар-информ».