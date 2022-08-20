The National Interest назвал четыре столпа, благодаря которым Россия выдержала санкции

Экономика Россия выдержала натиск санкций, введенных странами Запада. Это заставляет задуматься об эффективности рестрикций. Такое мнение высказал автор статьи в The National Interest Марк Эпископос, передает РИА Новости.

Всего обозреватель назвал четыре фактора, на которых основан успех РФ. Первое — беспрецедентные шаги Центробанка после шквала ограничений со стороны Вашингтона и Брюсселя.

«Рубль не превратился в руины, как обещал в марте Президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», — отметил Эпископос.

Кроме того, важную роль сыграла система «параллельного импорта».

«От джинсов Levi’s до iPhone — множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок», — заметил автор статьи.

Еще одним фактором стало то, что многие государства, в том числе сверхдержавы, не стали соглашаться на условия США и ЕС и отказываться от экономических контактов с Россией. Более того многие из них продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. Так, Китай и Индия за последние полгода нарастили темпы импорта энергоносителей из России.

Четвертая причина неудачи антироссийских санкций Запада — их плохая продуманность. В итоге ограничения значительно сильнее сказываются на самих странах Европы, чем на России.

«Экономические проблемы Европы вновь вызвали опасения, что страны ЕС могут начать отказываться от западного режима санкций», — резюмировал обозреватель.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.