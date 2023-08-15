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WSJ: США допускают принятие «военных решений» для экспорта зерна с Украины
В США рассматривают различные варианты для вывоза украинской сельхозпродукции через дунайские порты. В числе прочих изучаются и «военные решения» для защиты судов, заявило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
В Штатах планирует экспортировать около 4 тонн сельхозпродукции ежемесячно. Что именно подразумевается под «военными решениями» и какие страны будут их обеспечивать, при этом не уточняется. Говорится лишь, что для захода в дунайские порты могут использоваться более крупные суда, для которых потребуются места для загрузки.
Источник отметил, что в переговорах участвуют Украина, Турция и ряд других стран. Эта работа ведется отдельно от обсуждения зерновой сделки, в котором участвуют ООН и Анкара.
Напомним, что Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Как объяснил на саммите «Россия — Африка» Президент РФ Владимир Путин, решение Москвы связано с невыполнением условий Москвы по черноморской инициативе. Вместо нуждающихся стран зерно шло в обеспеченные европейские государства.
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