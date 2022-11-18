WSJ: Слова генерала Милли о переговорах России и Украины противоречат позиции США

Мнение председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о наличии шанса на начало диалога России и Украины противоречат позиции властей Соединенных Штатов. На это обратил внимание публицист Сет Кропси в газете The Wall Street Journal.

Ранее Марк Милли предложил обратиться к дипломатии на этом этапе конфликта и воспользоваться шансом на «достижение мира» в момент предполагаемого зимнего затишья на фронте. Он выступил за закрепление достижений украинских войск с помощью дипломатии.

Однако автор статьи WSJ усомнился в продуманности предложений главы Комитета начальников штабов. При этом, по его мнению, они не только «стратегически иррациональны», но и «демонстрируют риски, связанные с возвышением генералов до видных политических должностей».

Кропси вспомнил о предшествующих умиротворяющих жестах Милли. В 2020 году он конфиденциально заверял представителей КНР в отсутствии вероятности начала войны с США и сдерживал желание тогдашнего американского лидера Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

Колумнист уверен, что сейчас целям Штатов лучше послужит предоставление Украине поддержки для отвоевания территорий, так как переговоры должны начаться только тогда, когда позиции украинской стороны будут превосходящими.

При этом Кропси подчеркнул, что отставные высокопоставленные офицеры вполне могут занимать политические должности. Однако в случае возможного назначения на какой-либо высокий пост в администрации Джо Байдена нынешнего главы Комитета начальников штабов «США грозит идеальный военно-гражданский шторм».

«Стратегические инстинкты генерала Милли столь же тусклы, сколь ярки его политические амбиции. <…> Решения о целях политики США <...> на Украине остаются и должны оставаться на усмотрение выборных должностных лиц», — резюмировал Сет Кропси, ранее работавший в Пентагоне и занимавший пост заместителя заместителя министра ВМС США в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего.