Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией

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Украина и НАТО отказываются от переговоров с РФ, хотя российская сторона готова к ним. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

«Все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются говорить, включая и вопросы стратегической безопасности», — заявил российский лидер.

Таким образом, Путин имел в виду не только гипотетические переговоры по урегулированию конфликта на Украине, но и ситуацию с предложениями России по гарантиям безопасности.

Требования РФ были выдвинуты в конце 2021 года, еще до начала специальной военной операции на Украине. Они предполагали, в частности, отказ НАТО от дальнейшего расширения. После начала спецоперации в альянс вступила Финляндия, заявка Швеции находится на стадии одобрения.

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к урегулированию конфликта, чего не скажешь об Украине.