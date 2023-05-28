WSJ: Саудовская Аравия попросила РФ соблюдать условия сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия высказала России недовольство из-за того, что она, на взгляд властей королевства, не полностью исполнила обещание сократить добычу нефти. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, высокопоставленные саудовские должностные лица обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованное ОПЕК+ сокращение нефтедобычи.

По мнению источников WSJ, «трения между двумя крупнейшими производителями нефти в мире» становятся всё более очевидными перед встречей профильных министров стран ОПЕК+, которая состоится в Вене 4 июня.

Ранее, 2 апреля, восемь стран, входящих в ОПЕК+, объявили о добровольном уменьшении добычи нефти до конца года. И Россия, и Саудовская Аравия решили сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки начиная с мая. Общее уменьшение нефтедобычи должно составить 1,66 млн баррелей в сутки — в дополнение к договоренностям октября 2022 года о ее сокращении на 2 млн баррелей.

Президент РФ Владимир Путин объяснил такие шаги желанием поддержать цены на энергоносители. По оценке вице-премьера Александра Новака, которую приводил РБК, российская добыча нефти в этом году должна снизиться на 20 млн тонн по сравнению с 2022 годом — до 515 млн тонн.

Вместе с тем специалисты Международного энергетического агентства полагают, что в апреле РФ не достигла обещанного уровня сокращения. Из доклада организации следует, что Россия экспортировала 8,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 7,7 млн и 7,5 млн баррелей в апреле 2022 и 2021 годов соответственно.

Как сообщал «Татар-информ», Правительство РФ приостановило публикацию статистики по нефти и газу на 11 месяцев — до 1 апреля 2024 года.