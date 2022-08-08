WSJ: Поездка Блинкена в Африку может закончиться неудачей из-за Лаврова

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачно после состоявшейся в конце июля поездки главы МИД России Сергея Лаврова. Таким мнением в статье для The Wall Street Journal поделились журналисты Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер, сообщает РИА Новости.

«Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», — отметили авторы публикации, добавив, что повлиять на позицию лидеров континента после того, как их с рабочим визитом посетил министр иностранных дел РФ, будет непросто.

Лавров ранее заявил, что у Москвы и Африки добрые отношения еще со времен СССР и российская сторона очень ценит взвешенную позицию африканцев по поводу ситуации на Украине.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные СМИ уделяют чересчур большое внимание словам главы российского МИД.