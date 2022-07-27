Боррель заявил, что западные СМИ уделяют много внимания словам Лаврова

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что западные СМИ иногда не передают сделанные им заявления, но при этом довольно часто пишут о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве „резонатора“. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, и никто не подхватывает эту информацию», — заявил Боррель.

Он также рассказал, что недавно председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил саммит Африканского союза, чтобы объяснить позицию ЕС, но ни одно западное СМИ не написало об этом.

Боррель также положительно оценил соглашение ЕС по экономии газа, но выразил опасения, что сокращение поставок газа из России «не будут ждать до осени».

Ранее ЕС согласовал план действий по снижению потребления газа на 15% при возможном прекращении поставок из России. После встречи с лидерами Турции и Ирана в Тегеране Президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа, собственноручно перекрыв поставки, теперь ищет виноватых. Он добавил, что открытие «Северного потока — 2» значительно снизило бы вероятность газового кризиса в Европе.