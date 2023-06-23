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WSJ: Пентагон зафиксировал звук имплозии рядом с местом, где пропал батискаф «Титан»
Военно-морские силы США зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа «Титан» компании OceanGate Expeditions, пропавшего при погружении к обломкам затонувшего «Титаника», через несколько часов после начала погружения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на связанных с поисками должностных лиц.
По словам источника издания, звук разрушения мини-субмарины удалось зафиксировать с помощью «секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок». Ее название не раскрывается «из соображений национальной безопасности».
Поиски начались почти сразу после того, как с батискафом пропала связь. Звук имплозии (имплозия — процесс внезапного коллапса или сжатия объекта под воздействием внешнего давления — прим. Т-и) система записала через несколько часов после начала погружения «Титана».
«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился „Титан“ в момент потери связи», — пояснил высокопоставленный представитель американского флота
Собеседник издания уточнил, что тогда не удалось уверенно определить причину звука, но информация была «немедленно передана руководителю поисково-спасательной операции».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа «Титан». На борту мини-субмарины находились руководитель и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, управляющий батискафом французский акванавт Поль-Анри Нарголе, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
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