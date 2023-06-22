Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа «Титан»

Обнаруженные обломки недалеко от места гибели «Титаника» принадлежат пропавшему батискафу «Титан», подтвердила Береговая охрана США. Это свидетельствует о том, что произошел направленный внутрь «катастрофический взрыв», пишет Sky News со ссылкой на представителя ведомства контр-адмирала Джо Могера, возглавлявшего поиски.

Дистанционный управляемый аппарат обнаружил хвостовой обтекатель батискафа приблизительно в 200 метрах от носа «Титаника», сообщил Могер. Найти следы пассажиров на морском дне пока не удалось, аппарат дистанционного управления продолжает поиск, добавил он.

Компания-оператор пропавшего аппарата Oceangate Expeditions также заявила, что считает членов экипажа «Титана» погибшими. По ее данным, на борту находились глава организации Стоктон Раш, миллиардер Хамиш Хардинг и еще три человека.

Напомним, ранее северо-восточное подразделение Береговой охраны сообщило, что в районе поисков батискафа обнаружены обломки с помощью беспилотника. «Титан» перестал выходить на связь с воскресенья, при этом запаса кислорода в нем было на 96 часов. Иссяк он, по данным экспертов, днем 22 июня.