Боррель заявил, что список отключенных от SWIFT российских банков будет расширен

Список отключенных от SWIFT российских банков будет расширен. Об этом в разговоре с журналистами во время рабочей поездки в Латинскую Америку заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут», — заверил Боррель.

Он также добавил, что ЕС ищет меры в энергетической сфере, которые бы смогли существенно повлиять на импорт российской нефти, передает РИА Новости.

После начала специальной военной операции по демилитаризации Украины Евросоюз принял пять пакетов санкций против российских физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики страны. На сегодняшний день западные страны продолжают обсуждать шестой пакет рестрикций.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что цель — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».