WSJ: На Украине началась новая, крайне опасная для Киева фаза конфликта

Для Украины начинается новая, более опасная для нее фаза вооруженного противостояния с Россией. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на точку зрения главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного (высказанную в статье для журнала The Economist), что боевые действия зашли в тупик. Военачальник предупредил о вероятности опасных для Киева затяжных позиционных боев.

При этом все больше людей в Европейском Союзе и Соединенных Штатах уверены, что если бы администрация американского лидера Джо Байдена быстрее поставляла бы необходимое вооружение, положение украинской стороны было бы лучше, чем сейчас.

«Не существует серебряной пули, которая могла бы изменить тупиковую ситуацию в краткосрочной перспективе. Наш поэтапный подход к оказанию военной помощи обеспечил это», — констатировал бывший постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют.

«Это позиционный тупик. Всеобщее наступление невозможно ни для одной из сторон. Никто не сможет прорваться», —признал в свою очередь высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины.

ВСУ не смогли добиться прорыва российской обороны и достижения побережья Азовского моря. Соответственно, в связи с ограниченными возможностями по перехвату инициативы на поле боя «самым безопасным вариантом» для Украины становится переход к обороне.

«Обороняться гораздо проще, чем атаковать», — подчеркнул эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Дмитрий Горенбург. По его мнению, такой подход может привести к «небольшим территориальным потерям», но зато поможет восстановить силы.