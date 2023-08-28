WSJ: Криптобиржа Binance допустила полный уход с российского рынка

Логотип криптобиржи Binance

Фото: Wikipedia.org

Криптовалютная биржа Binance, крупнейшая по объему операций в мире, рассматривает возможность полного ухода с российского рынка, который из важной части бизнеса превратился в источник проблем. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Мы рассматриваем все варианты, включая полный уход [с рынка РФ]», — подчеркнул представитель криптобиржи в ходе беседы с изданием.

Ранее, 22 августа, WSJ написала, что Binance «помогает россиянам переводить деньги за границу», а Министерство юстиции США ведет расследование из-за возможного нарушения биржей санкций против России.

В ответ Binance заявила, что «следует правилам глобальных санкций» и отказывает попавшим под ним людям, организациям и странам в доступе к платформе.

Впрочем, вскоре после этого криптобиржа запретила клиентам из России операции с любой валютой, кроме рубля, через собственную p2p-платформу. Граждане других стран оказались отключены от операций с рублями. Эти меры ограничили возможности граждан РФ по конвертации рублей в иные валюты, оплате зарубежных онлайн-сервисов и так далее.

Еще в марте этого года криптобиржа Binance закрыла для россиян и других проживающих на территории страны лиц покупку долларов и евро через сервис P2P. Вместе с тем остальные валюты продолжали быть доступны для них.