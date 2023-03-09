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Криптобиржа Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через сервис P2P
Криптобиржа Binance, крупнейшая по объему операций в мире, лишила граждан России доступа к P2P-операциям в долларах США и евро. Об этом сообщает РБК.
Представитель криптобиржи пояснил изданию, что ограничения введены в соответствии с десятым пакетом санкций Европейского Союза против России.
Теперь россияне, а также любые физические лица независимо от их гражданства, проживающие на территории РФ, остались без возможности покупать и продавать доллары и евро в P2P-сервисе от Binance. Гражданам стран Евросоюза при этом закрыт доступ к операциям с рублями.
«Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбрать другие доступные фиатные валюты», — подчеркнул представить криптобиржи.
Еще в апреле прошлого, 2022 года Binance ограничила доступ к своим сервисам для пользователей из России с активами свыше 10 тыс. евро. Впрочем, несмотря на это, криптобиржа и ее P2P-сервис продолжали пользоваться популярностью у россиян.
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