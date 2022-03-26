WSJ: Из-за санкций Эквадор не может поставлять бананы в Россию

Из-за введенных против России экономических санкций фермеры из Эквадора не могут поставлять бананы в РФ. Некоторые предприниматели даже раздают их даром, не желая продавать по минимальной цене. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Ограничительные меры и «заторы в европейских портах» вынудили судоходные компании отказаться от перевозки грузов в Россию.

«Из-за перенасыщения рынка, резко понизившего цены, многие фермеры оставляют бананы гнить на полях — низкие цены не покрывают себестоимости продукции», — отмечает издание. В частности, фермер Сегундо Солано оказался вынужден оставить примерно 20 тонн бананов просто на дороге.

Россия является значимым импортером эквадорских бананов, на ее долю приходится более 20% от их экспорта. С аналогичными трудностями столкнулись поставщики свежесрезанных цветов и креветок из Эквадора.

Санкции против РФ сказались не только на предпринимателях из Эквадора. Производители говядины из другой южноамериканской страны, Парагвая, тоже не могут поставить мясо в Россию. На нее приходится почти 20% парагвайского экспорта говядины, уточняет WSJ.

Согласно данным Росстата, с 5 по 11 марта цены на бананы в России выросли на 11,32%, а с 12 по 18 марта — еще на 7,83%. В Татарстане они подорожали на 8,42% с 5-го по 11-е число и на 9,16% — с 12-го по 18-е, следует из данных Татарстанстата.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.