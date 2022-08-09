Агенты ФБР провели обыск в поместье Трампа — он длился более девяти часов

Обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа во Флориде продолжался несколько часов — с 9:00 (16:00 8 августа по московскому времени) до 18:30 (01:30 9 августа). Об этом сообщает ТАСС.

Телеканал NewsNation передавал, что в это время в доме находились трое адвокатов Трампа. Сотрудники ФБР искали конкретные документы — их они и изъяли из сейфа экс-президента.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в его поместье Мар-а-Лаго провели обыск сотрудники ФБР и указал, что был вскрыт его сейф. О том, что именно искали агенты, он не сообщил.

В январе 2022 года Национальное управление архивов и документации США истребовало у экс-президента 15 коробок с документами, относящимися к деятельности его офиса и которые были вывезены из Белого дома. В феврале управление обратилось в Минюст с просьбой проверить, как бывший американский лидер обращался с документами, некоторые из которых имели гриф «секретно» или «совершенно секретно».

Трамп заявлял, что он взаимодействует с NARA по данному вопросу и организовал «транспортировку ящиков с президентскими документами» согласно законодательству США. Американские СМИ предполагают, что обыски были связаны именно с расследованием этого дела.