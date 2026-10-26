WSJ: Администрация Трампа предложила Орбана на пост генсека ООН

Виктор Орбан в 2019 году

Фото: kremlin.ru

Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предложила назначить его давнего союзника – бывшего Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники из трех различных государств.

Представитель Государственного департамента США заявил изданию, что в Белом доме рассчитывают: кандидатуру Орбана поддержат Россия и Китай. Чиновники США и еще одной, не названной, страны заметили по этому поводу, что, когда Штаты, РФ и КНР хотят одного и того же в Совете безопасности ООН, они обычно добиваются своего.

Сотрудник Госдепартамента уточнил, что в Вашингтоне надеются: экс-премьер Венгрии сможет заручиться поддержкой от восьми до десяти стран – членов Совбеза ООН из 15. «Станут ли Великобритания и Франция препятствовать принятию решения большинством? Эти две страны, как правило, проявляют осторожность в использовании права вето», – замечает по этому поводу издание.

По информации WSJ, сам Орбан проявил интерес к предложению американцев, но уточнил, что будет баллотироваться на пост генсека лишь при уверенности в собственной победе. От официальных комментариев он отказался.

Полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря текущего, 2026 года. На его место сейчас претендуют восемь кандидатов. Фаворитом считается Ребека Гринспан – руководитель Конференции ООН по торговле и развитию.

На прошлой неделе к числу претендентов прибавилась бывшая постпред ОАЭ при ООН Лана Нусейбе. Ей может помешать поддержка, которую Эмираты оказывают одной из сторон гражданской войны в Судане, но она воспринимается как квалифицированный кандидат. Не исключено, что в гонку включатся и другие претенденты, добавляет издание.