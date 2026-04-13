Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Этот проигрыш означает завершение его 15-летнего правления. Почему союзник России уступил и что принесет новый лидер Венгрии — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Итоги парламентских выборов

В прошедшие выходные партия «Тиса» одержала убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии, получив 138 из 199 мандатов. Таким образом, она обеспечила себе конституционное большинство и полный контроль над принятием законов в стране на ближайшие четыре года.

Венгрия по государственному устройству является парламентской республикой, поэтому на первом заседании парламента в мае новым премьер-министром будет избран лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. Так завершилась эпоха 15-летнего управления Венгрией Виктором Орбаном.

Проигрыш на выборах означает завершение 15-летнего правления Виктора Орбана

Эпоха Орбана ушла

В 1990 году Виктор Орбан стал лидером венгерской партии «Фидес», которую под его руководством из либеральной организации преобразовали в правоконсервативную партию.

В 1998 году после победы «Фидес» на парламентских выборах (44% голосов) было сформировано правоцентристское правительство, а Виктор Орбан в 35 лет стал самым молодым премьер-министром современной Венгрии.

В этот период Орбан выступал за снижение налогов и социальных взносов, борьбу с безработицей и инфляцией. При его правительстве инфляция снизилась с 10% в 1999 году до 7,8% в 2001-м (в 1998 году – 15%). Дефицит бюджета сократился с 3,9% до 3,4%, а экономический рост составил 4,4 % в 1999 году, 5,2% – в 2000-м и 3,8% – в 2001-м. Была отменена плата за обучение в университетах, восстановлены универсальные льготы для матерей.

В то же время при Орбане Венгрия вместе с Польшей и Чехией в 1999 году вступила в НАТО.

Однако венграм не понравилось стремление Орбана к усилению личного влияния, ослаблению роли парламента и давление на СМИ. В результате на выборах 2002 года партия «Фидес» потерпела поражение, а Орбан ушел в отставку.

Вернуться к власти ему удалось лишь в 2010 году, когда «Фидес» снова выиграла парламентские выборы. С тех пор Виктор Орбан без перерыва занимал пост премьер-министра, обладая реальной исполнительной властью и формируя правительство.

Если суммировать два его премьерских периода (1998–2002 годы и более 15 лет с 2010 по 2026 год), это становится рекордом среди действующих лидеров стран Евросоюза.

Чем запомнился Виктор Орбан

Прежде всего, Виктор Орбан запомнился как политик с консервативными взглядами во внутренней и внешней политике. Он неоднократно заявлял, что политика Евросоюза противоречит интересам Венгрии, и во многих вопросах сближался с Москвой.

Особенно резко он критиковал ограничения ЕС на поставки энергоресурсов из России и неоднократно высказывал особое мнение при обсуждении антироссийских санкций. Также Орбан известен жесткой позицией по отношению к киевскому режиму – он выступал против выделения Евросоюзом средств на поддержку Украины.

Интересно, что президент США Дональд Трамп всегда демонстрировал открытую поддержку Виктора Орбана, называя его своим другом. В то же время и Владимир Путин поддерживал с венгерским лидером добрые отношения. Парадокс, да и только.

Россия лишилась в лице Орбана одного из немногих публичных союзников в Европе, который стабильно закупал нефть и газ, а также по возможности блокировал санкции и помощь Украине.

Причины поражения Орбана

На поражении Виктора Орбана сказалась усталость венгров от его длительного по европейским меркам правления. Однако этим причины не ограничиваются.

Во-первых, многолетнее давление со стороны Брюсселя, который фактически давал понять: пока у власти Орбан, Венгрии будут сокращать финансирование, тормозить инвестиционные проекты и усиливать экономическое давление. В результате за годы его правления страна уступила по уровню благосостояния Польше, Чехии и Словакии, хотя на старте постсоциалистического периода была впереди.

Во-вторых, сыграл роль фактор Трампа. Еще год назад он приносил политические дивиденды: например, снятый с выборов в Румынии Кэлин Джорджеску выиграл первый тур как «румынский Трамп», а поддержка «Альтернативы для Германии» помогла партии занять второе место на выборах. Однако теперь этот фактор, напротив, начинает компрометировать поддерживаемые им силы.

В-третьих, провал одной из ключевых инициатив Орбана – программы поддержки рождаемости. Несмотря на значительные вложения и нестандартные меры, демографическая ситуация в стране продолжает ухудшаться.

Who is Mr. Magyar?

Победивший на выборах Петер Мадьяр, как ни парадоксально, начинал политическую карьеру в партии Орбана «Фидес», членом которой оставался до 2024 года. Затем он перешел в партию «Тиса» и возглавил ее.

В отличие от Орбана «Тиса» занимает более лояльную позицию по отношению к Евросоюзу и менее дружественную – к России. Предполагается, что Мадьяр может разблокировать 90-миллиардный кредит ЕС для Украины.

Однако ситуация не столь однозначна. Новый премьер-министр уже заявил, что выступает против поставок венгерского оружия или финансовой помощи Киеву, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС. Он пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически может затянуть процесс, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе.

Кроме того, Петер Мадьяр заявил о готовности вести переговоры с Владимиром Путиным, в том числе по вопросам энергетики.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость от России также сохранится. Мы будем вести переговоры», – сообщил прессе после выборов Петер Мадьяр.

Как видно, Брюсселю и Киеву пока рано праздновать уход Орбана. Судя по заявлениям Мадьяра, он намерен руководствоваться прежде всего национальными интересами Венгрии, которые во многом переплетены с интересами России.

Так что остается наблюдать, какие конкретные шаги последуют за заявлениями нового премьер-министра.